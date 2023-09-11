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انتصارات للأرثوذكسي والجليل وكفريوبا بـ سلة الناشئين

9/11/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت قمة مباريات الجولة الثانية من ذهاب دوري الناشئين تحت 18 سنة، فوز فريق الأرثوذكسي على فريق اتحاد عمان بنتيجة (82-58)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب. وفي مباريات أخرى أقيمت بصالة الحسن في مدينة اربد، تغلب فريق الجليل على فريق الأشرفية (67-29)، وفريق كفريوبا على فريق بيت ايدس (34-30). وتتولى الغد بث مباريات دوري الفئات العمرية بكرة السلة 2023 على منصاتها الرقمية، للموسم الثاني تواليا.



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