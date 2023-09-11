انتصارات للأرثوذكسي والجليل وكفريوبا بـ سلة الناشئين

انتصارات للأرثوذكسي والجليل وكفريوبا بـ سلة الناشئين
التاريخ
9/11/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
شهدت قمة مباريات الجولة الثانية من ذهاب دوري الناشئين تحت 18 سنة، فوز فريق الأرثوذكسي على فريق اتحاد عمان بنتيجة (82-58)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب. وفي مباريات أخرى أقيمت بصالة الحسن في مدينة اربد، تغلب فريق الجليل على فريق الأشرفية (67-29)، وفريق كفريوبا على فريق بيت ايدس (34-30). وتتولى الغد بث مباريات دوري الفئات العمرية بكرة السلة 2023 على منصاتها الرقمية، للموسم الثاني تواليا.
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