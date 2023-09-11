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الوحدات يتطلع لفك نحس البطولات الخارجية عبر كأس الاتحاد الآسيوي

9/11/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - لازم النحس فريق الوحدات لكرة القدم خلال مشاركاته الدائمة بالبطولات الخارجية، وتحديدا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يبدأ الفريق مشاركته الثانية عشرة خلال الموسم الحالي، بعد مشاركات سابقة لم يتمكن خلالها من الوصول للمباراة النهائية، رغم تفوقه فنيا وتوفر أسماء لامعة في صفوفه.
وتمني جماهير "المارد الأخضر" النفس، في رؤية فريقها على منصة التتويج ببطولة قارية، بعد أن جمع الوحدات المجد من جميع أطرافه بالتتويج بجميع البطولات المحلية، منذ تأهله للمرة الأولى للدوري الممتاز في العام 1976، فيما حصل على "الرباعية" المحلية في مناسبتين 2008 و2010.
وحل الوحدات في المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023/2024، إلى جانب الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي وأهلي حلب السوري، حيث سيفتتح مشواره بالبطولة يوم الثلاثاء 19 الشهر الحالي بلقاء أهلي حلب على ستاد عمان الدولي.
وسيكون الوحدات حال تتويجه باللقب الفريق الأردني الثالث الذي يظفر بكأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن توج فريق الفيصلي بالبطولة في مناسبتين سابقتين 2005 و2006، مقابل مرة واحدة لشباب الأردن الذي توج بالبطولة في العام 2007.
ويعد الوحدات من أكثر الفرق الآسيوية مشاركة بالبطولة الثانية من حيث الأهمية، بعد مشاركته في 11 مرة سابقة، وتمكن من الوصول للمربع الذهبي في الأعوام 2006، 2007، 2011، إلى جانب خوضه 77 مباراة بالبطولة، مع حلول الهداف محمود شلباية في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة عبر تاريخها برصيد 34 هدفا، وتوج بلقب الهداف في العام 2006 برصيد 8 أهداف.
وخرج الوحدات من الدور نصف النهائي (منطقة غرب آسيا) في آخر مشاركة له في العام 2019، على يد البطل فريق العهد اللبناني، بعد الخسارة في عمان في مباراة الذهاب بهدف نظيف، تعادل الفريقان من دون أهداف في بيروت بمباراة الإياب، وخرج من الدور ذاته في النسخة التي سبقتها أمام الوحدة السوري.
وشارك "الأخضر" في العامين الماضيين بدوري أبطال آسيا كأول ممثل أردني بالبطولة، ولم يفلح الفريق في تخطي دور المجموعات، حيث أقيمت بنظام التجمع في السعودية، ونجح في الحصول على 7 نقاط والمركز الثالث في العام 2021، فيما حل في المركز الرابع والأخير بمجموعته في العام الماضي وبرصيد 6 نقاط.
ويعيش الوحدات في الأيام الحالية ظروفا صعبة تتمثل في تواجد عدد قليل من اللاعبين في التدريبات، نظير التزام 13 لاعبا مع منتخباتهم الوطنية، إذ يتواجد مع المنتخب الوطني للرجال 5 لاعبين وهم فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب وأنس العوضات، فيما يحضر مع "الأولمبي" 7 لاعبين وهم مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند أبو طه ومالك علان، إلى جانب انضمام المدافع خالد كردغلي إلى منتخب سورية في فترة التوقف الحالية.
وكان النادي قد تعاقد مؤخرا مع المدرب العماني رشيد جابر، لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للبوسني داركو نيستوروفيتش، والذي غادر "الأخضر" بعد الخسارة من شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، لأسباب غير فنية بحسب إدارة الوحدات.
ويسعى جابر خلال الفترة القصيرة الحالية للتعرف على اللاعبين المتواجدين في التدريبات الآن، وانتظار انضمام بقية العناصر خلال الأيام المقبلة تحضيرا للمباراة الافتتاحية في البطولة القارية، علما بأن المدرب سبق له وأن حصل على لقب كأس الاتحاد الآسيوي العام 2022 مع فريق السيب العماني.
وينخرط في تدريبات الوحدات حاليا كل من عبد الله الفاخوري، أحمد عبد الستار، أحمد الصغير، فادي الناطور، أحمد سريوة، أحمد سمير، مانويل أوليفيرا "إيتو"، خالد عصام، حسان زحراوي، محمد عبد المطلب "بوجبا"، بهاء فيصل، محمود زعترة، محمد موالي وسيدريك هنري، مع غياب المدافع طارق خطاب بداعي الإصابة.
ويسعى "الأخضر" لحصد اللقب القاري رغم صعوبة المنافسة هذا الموسم، بعد أن صرح رئيس النادي بشار الحوامدة في وقت سابق، أن الهدف في العام الحالي يتمثل بعدم التفكير بمباراة الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، والتركيز على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي سعيا في الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.



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