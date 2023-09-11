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المكسيكي جونزاليس ضحية سمرين الجديدة في ملاكمة المحترفين

9/11/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - لم يسلم الملاكم المكسيكي خوسيه غونزاليس من قبضات البطل الأردني بدر السمرين، ليخسر للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ضمن نزال "آرابيا ذا داون"، والذي أقيم مساء السبت ، على صالة مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وواصل سمرين سلسلة نتائجه الإيجابية في عالم الاحتراف، حيث حقق الفوز الثامن في مسيرته من دون أن يتلقى هزيمة واحدة، ضمن منافسات الوزن الخفيف.
وأنهى الحكم المواجهة في الجولة الخامسة من النزال الذي يتكون أساسا من 10 جولات، وذلك بعد أن تفوق سمرين بالضربة القاضية، ليعلن معها عن فوز جديد له يعزز من حظوظه بالتقدم على التصنيف الدولي، حيث يحتل حاليا المركز 100 عالميا من أصل 2500 ملاكم، عقب تقدمه في التصنيف الأخير 20 مركزا.
النزال الذي أقيم يوم السبت إلى جانب 8 مواجهات أخرى لـ 18 لاعبا مثلوا 11 دولة، وهي الإمارات، الأردن، المكسيك، إيران، جنوب أفريقيا، مصر، البحرين، الهند، سورية، تنزانيا وأوغندا، شهد أيضا مواصلة الإماراتي سلطان النعيمي الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.
وفاز سمرين خلال مسيرته الاحترافية في وقت سابق من العام الحالي، على الروماني فيوريل سيميون ضمن "نزال الحقيقة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما فاز في اللقاء السادس الاحترافي له على الأذري فؤاد تارفيردي في "نزال البحر الأحمر" بمدينة جدة قبل عام.
وقال اللاعب الأردني البالغ من العمر 23 عاما في تصريحات صحفية عقب الفوز: "تعد البطولة منصة رائعة للمقاتلين العرب للقتال في بقية أنحاء العالم، وأنا ممتن للغاية لأن لدينا الآن منصة للارتقاء في التصنيف لتحقيق الهدف النهائي، وهو القتال من أجل الألقاب العالمية".
وكان سمرين، استعد للنزال منذ أيار (مايو) الماضي، تحت قيادة مدربه الفلبيني روبت تورما ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، في النادي التابع له في دبي، بهدف الظهور وتمثيل الملاكمة الأردنية بأفضل صورة، وهو ما حدث بعد أن تلقى إشادة واسعة من وسائل الإعلام والحضور على ما قدمه في النزال.
ودخل سمرين عالم الاحتراف قبل عامين، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز الملاكمين العرب في هذه الرياضة، وتلقى الدعوات باستمرار لخوض النزالات القوية التي تضم الأبرز في الملاكمة الاحترافية، حيث ينصح بدر باستمرار اللاعبين الأردنيين الذين يمتلكون إمكانيات جيدة، بالتوجه لعالم الاحتراف.
ومن الجدير بالذكر، أن سمرين هو أول لاعب في تاريخ الأردن بالملاكمة يحرز ميدالية في بطولات العالم بمختلف الفئات العمرية، حين نال الميدالية البرونزية في العام 2018 ببطولة العالم للشباب في العاصمة الهنجارية بودابست.



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