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اجتماع مهم للجنة المسابقات اليوم..إلغاء غير معلن لكأس الأردن للسيدات..الاتحاد يلتقي الأندية الخميس

9/11/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اجتماع مهم للجنة المسابقات اليوم
تداعت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، لعقد اجتماع مهم اليوم، لبحث عدد من المواضيع العالقة، من ضمنها اعتراض النادي الفيصلي على اعادة برمجة مباريات في دوري المحترفين، خاصة المتعلقة بموعد مباراته أمام فريق الحسين إربد، ومباراة الوحدات أمام الحسين إربد أيضا.
وكان اتحاد الكرة، أجرى تعديلا على مواعيد مباريات بالدوري، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
ويترأس منصور عبيدالله لجنة المسابقات، حيث قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع اليوم، والتباحث بالمواضيع المدرجة، قبل التنسيب بالقرارات لاتحاد الكرة المخول بالموافقة عليها أو رفضها.
مدربون ينتقدون "الإلغاء غير المعلن" لكأس الأردن للسيدات
أبدى مدربون وإداريون في أندية كرة القدم النسوية، ملاحظاتهم وتذمرهم من قرار اتحاد الكرة "الضمني وغير المعلن" بإلغاء منافسات بطولة كأس الأردن للسيدات التي كان من المقرر انطلاقها الشهر الحالي.
وجاء قرار إلغاء بطولة الكأس، بسبب استضافة الأردن لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية التي اختتمت أخيرا في عمان، حيث اعتبر اتحاد الكرة، أن هذه البطولة تأتي عوضا عن بطولة كأس الأردن.
أندية نسوية محلية، انتقدت قرار الإلغاء، معتبرة أنه غير منطقي ولا يخدم الكرة النسوية في الأردن.
"الاتحاد" يلتقي الأندية الخميس
ينتظر أن يشهد يوم بعد غد، لقاء اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين التي سيمثلها لجنة تضم ممثلين عن أندية الفيصلي والوحدات والجليل.
ويأتي هذا اللقاء، بناء على اجتماع الأندية الذي عقد أخيرا في مقر نادي الوحدات، وتم فيه المطالبة برفع قيمة الدعم المادي، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع يوم بعد غد.
استقالة ذيابات من الرمثا
قدم مدرب فريق سن 17 لكرة القدم في نادي الرمثا علي عيسى ذيابات، استقالته من منصبه، على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري الناشئين.
ولم يحقق فريق الرمثا النتائج المأمولة في الدوري، ما دفع المدرب لتقديم الاستقالة، لإتاحة المجال أمام مدرب جديد، أملا في تحقيق نتائج أفضل.
لاعبو الرمثا على موعد
مع حفل عشاء
تستعد إدارة نادي الرمثا، إلى توجيه الدعوة للاعبي فريق كرة القدم، لحضور حفل عشاء يقام على شرف الفريق.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الإدارة لرفع معنويات اللاعبين، وتجهيزهم للجولات المقبلة بدوري المحترفين لكرة القدم.
ويضم فريق الرمثا حاليا عددا كبيرا من اللاعبين الواعدين، الذين يحتاجون للدعم المعنوي الدائم، لحين اشتداد عودهم في المنافسات، رغم أنهم قدموا خلال الجولات الأربعة الأولى من الدوري عروضا جيدة.
مطالبة بالتشديد
على شهادات المدربين
طالب أحد الأندية، بضرورة التشديد على مؤهلات المدربين الذين يقودون فرق أندية المحترفين والدرجة الأولى، خاصة وأن هناك تحايلا في هذا الموضوع.
وطالب النادي اتحاد الكرة، بضرورة التقيد بالتعليمات وتطبيقها، من خلال اشتراط حمل المدرب للمؤهل المطلوب في المحترفين والدرجة الأولى، لافتا إلى أن هناك استئجارا لبعض الشهادات في دوري الأولى، فيما المدرب الحقيقي لا يحمل المؤهل المطلوب.
تدريب ومسبح ومناسف للاعبي الجليل
أمضى لاعبو فريق الجليل لكرة القدم يوم أمس يوما طويلا، في إطار التحضيرات لاستئناف منافسات دوري المحترفين.
الفريق الذي يقوده المدير الفني محمد عبابنة، حرص على إجراء تدريب صباحي يوم أمس، قبل أن يتبع التدريب رحلة إلى المسبح للاستجمام، ومن ثم تناول طعام الغداء "المنسف".
ورغم المنغصات والعوائق، إلا أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة بقيادة العبابنة، بانتظار المباريات المقبلة بالدوري، حيث يأمل الجليل بالحفاظ على مقعده بدوري المحترفين.
كواليس النجوم
. رغم إعلان إغلاق ملف احتراف لاعب الفيصلي أمين الشناينة في فريق الوحدة الإماراتي، إلا أن الوكلاء والمقربين من النادي الإماراتي يواصلون محاولاتهم لاستقطاب اللاعب، خاصة بعد الحديث عن إمكانية استمرار لعب أمين في المنتخب الوطني حتى لو احترف في الإمارات.
. اللاعب يوسف الرواشدة لم يلتزم حتى الآن مع أي من الأندية، ويأمل بعرض احترافي خارجي..الرواشدة رفض عرضا مع أحد الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكان يأمل بالعودة لصفوف الفيصلي قبل أن تمنعه الظروف.. الرواشدة ما يزال يصر على مواصلة اللعب، خاصة على الصعيد الخارجي، علما بأنه خاض في فترات سابقة أكثر من تجربة احتراف.
. ناديان منافسان على الألقاب معرضان لتلقي شكوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.. الشكوى الأولى من مدرب والشكوى الثانية من شركة..هناك مفاوضات إيجابية لحل مشكلة النادي والشركة، فيما لا بوادر حتى الآن بشأن حل مشكلة المدرب والنادي.
. أحد أندية المحترفين، احتج بشدة على عدد المقاعد التي تم تغريمه إياها، خلال أحداث مباريات جرت في الموسم الكروي الحالي..النادي اعتبر أن الرقم مبالغ فيه، مطالبا بإعادة النظر في الرقم.









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