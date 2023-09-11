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عطا الله: نبحث اعتماد منافسات الكروس فيت لشموليتها

9/11/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - ثمن نجم المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية أمين عطا الله، جهود اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في إدراج اللعبة ضمن منافساته الرسمية، مؤكدا أن فتح الباب على مصراعيه لممارسيها من الجنسين، يصب في مصلحة الاتحاد وأندية ومراكز اللياقة البدنية.
ويعتبر عطا الله، أن إدراج تحدي اللياقة البدنية ضمن فئات ومنافسات اتحاد بناء الأجسام، خطوة رسمية مهمة، تعكس مدى اهتمام الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وتعميم مفهوم اللياقة البدنية الحاجة المجتمعية المهمة على أندية ومراكز اللعبة، خصوصا وأنها رياضة تعنى بالجانب الصحي للإنسان، وتساهم في علاج أمراض مزمنة، وتخاطب كلا الجنسين وجميع الأعمار، كما أن منافساتها تسمح بمشاركة العائلات في بيئة جاذبة.
وعن تجربته الرسمية الأولى في تمثيل المنتخب الوطني ببطولة آسيا التي أقيمت في لبنان مؤخرا، أجاب عطال الله في تصريحات لـ"الغد": "نجحنا في إنجاز الخطوة الرسمية لتعميم مفهوم اللياقة البدنية، وعكست المشاركة الشراكة الإيجابية بين الاتحاد وأندية ومراكز اللياقة البدنية، وما شدني هو حماس الاتحاد عبر رئيسه مأمون كلمات، وعدنا ورفاقي في الفريق الوطني بحصاد وافر من الميداليات الملونة، ما يعكس مدى تقدمنا بالأردن في اللياقة البدنية، في الوقت الذي اصطدمنا فيه بسوء التنظيم والتحكيم، لكننا كتبنا اسم الأردن بحروف ملونة بالذهب والفضة والبرونز بحصيلة 12 ميدالية".
وأضاف: "بعد تقييم المشاركة الرسمية الأولى، والتي أظهرت مدى تقدمنا في تحديات اللياقة البدنية، نحتاج إلى نقطة نظام، وإنجاز خطوة مهمة بالشراكة مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في تعميم نظام تنافسي لتحديات اللياقة البدنية، يكون الأردن وعبر الاتحاد مركز انطلاقته الرسمية، ويعمم إلى الاتحادات الدولية والآسيوية والوطنية".
ويعتقد عطا الله، أن الكروس فيت أكثر شمولية، وتعتمد على تمارين رياضية متنوعة وتجمع رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البدنية للجسم أكثر، وتحتاج إلى نظام غذائي صحي، وتزداد قاعدتها بشكل ملحوظ محليا، ويشارك في منافساتها كلا الجنسين لمختلف الأعمار، كما أنها تحتاج إلى معدات بسيطة، ومن الممكن تخصيص ركن خاص لها في أي ناد أو مركز، كما يمكن ممارستها في الأماكن العامة، مضيفا أنه بصدد تنظيم بطولة محلية لـ"الكروس فيت" في إحدى المزارع يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
وعن تجربته في "الكروس فيت" باعتباره أول من أدخلها إلى الأردن، قال: "كنت أمارس السباحة التي تميزت فيها، لكن الدراسة أخذتني بعيدا عنها، وبحثت عبر "اليوتيوب" عن رياضة تحاكي شغفي ومن الممكن أن تمارس بالمنزل، فتوقفت عند الكروس فيت وهي رياضة تم اكتشافها في الولايات المتحدة، على يد المدرب جريج جلامسان في العام 2000، وتعتمد على تمارين رياضية متنوعة وتجمع رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البنية للجسم، فبدأت بممارستها بالمنزل، ووسعت نطاقها مع عدد من الأصدقاء المهمتين، ولأن الكروس فيت، لم تكن معروفة كثيرا بالأردن، سافرت إلى دبي، وانخرطت في دورات تدريبية، ووسعت من نطاق المساحة التدريبية، وأسست ناديا خاصا لهذه الرياضة بالعام 2014".
وتابع: "قبلها خضت دورة من شركة الكروس فيت الأميركية وحصلت على شهادة اعتماد تدريبها، وخضت أول بطولة رسمية عربية في مصر، وحصلت على المركز الأول فيها، وتدريجيا بدأت قاعدة الكروس فيت تتوسع، مع ارتفاع عدد ممارسيها من الجنسين، وزاد شغفي حتى شاركت في بطولة العالم 2018، ووقفت ضمن أفضل 40 لاعبا بمشاركة واسعة أوروبية وعالمية في إسبانيا وجئت بالمركز 24، وتأهلت بالعام 2019 إلى كروس فيت جيم في الولايات المتحدة، وقدمت مستويات طيبة، وبالمناسبة شارك زميلي يوسف ذياب في البطولة ذاتها العام 2021، وحصل على المركز الثالث، كإنجاز أردني يؤكد مدى تقدمنا في منافسات الكروس فيت الذي يجب استثماره محليا وعربيا وقاريا بخطوات منظمة مع اتحاد بناء الأجسام".
وأردف قائلا: "الكروس فيت أكثير شمولية من تحديات اللياقة البدنية، فتحدي اللياقة البدنية اكتشاف ايراني يتركز على تكرار 6 حركات روتينة تغيب عنها الإثارة الفعلية، بينما "الكروس فيت" تجمع بين رفع الأوزان والجمباز والسباحة وتعنى باللياقة البنية للجسم، تغلف منافساته الإثارة والندية، وقد تستمر منافساتها أو اختبارات اللياقة البدنية فيها لـ5 أيام، وتحتاج إلى الدعم وتوجيه الشركات الراعية، ولعل وقوفنا تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، من شأنه أن يمنحها الاهتمام والصبغة الرسمية".



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