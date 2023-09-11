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منتخب الكرة يلتقي أذربيجان اليوم بهدف تغيير الصورة

9/11/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن تغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليهما في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب النرويج، عندما يلتقي منتخب أذربيجان عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، في مباراة ودية تقام في العاصمة الأذرية باكو.
وكان المنتخب، خسر بسداسية نظيفة أمام النرويج الخميس الماضي، في مباراة ربما تعتبر إحدى أسوأ المباريات للمنتخب الوطني الذي ظهر بلا هوية في هذه المباراة.
ويسعى المنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، لتغيير الصورة في مباراة أذربيجان، من خلال تقديم عرض فني أفضل، يعيد فيه حبل الود مع الجماهير التي كانت غاضبة للهزيمة والأداء أمام النرويج.
وتأتي مباراتا المنتخب الوديتين أمام النرويج وأذربيجان، في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
ويبحث المنتخب الوطني، عن تسجيل انطلاقة جديدة جيدة مع المدير الفني المغربي المغربي حسين عموتة، والذي يأمل الشارع الرياضي الأردني بأن يكون قد استفاد من التجربة النرويجية بشكل إيجابي، وتعرف أكثر على قدرات اللاعبين وتسخيرها في المواجهة الدولية الودية مع المنتخب الأذري اليوم.
وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين المنتخبين، حيث سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة الأولى التي جرت العام 2004، بهدف لكل منتخب وسجل للنشامى حاتم عقل، فيما فاز منتخب أذربيجان باللقاء الثاني بهدفين نظيفين في العام 2010.
ويحتل المنتخب الأذري الذي يخوض المباراة في إطار تحضيراته لإكمال مشواره في منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحتل منتخب النشامى المركز 82.
وخاض المنتخب الوطني عصر أمس، تدريبيه الأخير على ملعب المباراة، حيث وضع عموتة الرتوش الأخيرة على التشكيلة، والتي ستعتمد على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وإغلاق المنافذ الدفاعية بشكل محكم من خلال معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة النرويج، ومن المتوقع أن يجري عموتة عددا من التغيرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة الماضية من خلال منح الفرص للاعبين عبدالله الزعبي، مهند خير الله، فراس شلباية، ومصطفى قزعر.
ورصد عموتة نقاط القوة والضعف عند المنتخب الأذري واطلع على أسلوبه وطريقة لعبه وأبرز اللاعبين في صفوفه من خلال متابعة مباراته مع المنتخب البلجيكي والتي جرت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، وانتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدف من دون رد،
ويملك الجهاز الفني للمنتخب خيارات متنوعة في كافة الخطوط، وحسب الهدف المعلن من التجربتين الوديتين امام المنتخبين النرويجي والاذري، هو منح الفرصة لمعظم اللاعبين للوقوف على حالتهم البدنية والفنية، وتضم قائمة المنتخب كلا من: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وتضم قائمة المنتخب الأذري، عددا من اللاعبين المميزين على الساحة الأوروبية، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي جياني دي بياسي، كلا من اللاعبين: صلاحات أجانيف، شهر الدين محمد، يوسق ايمانوف، رحيل محمدوف، نورال يراموف، أنطون كريفوتسيوك، حجة حقردي، بهلول زادة، يوسف نبييف، بختيار زادة، الفين بادالوف، امين سيدييف، أوزان كان، اليكسي ايساييف، اميل سروف، فليب اوزوبيش، قسمت علييف، كوشجون، الفين جولييف، أمين محمودوف، الفين جمالوف، رينات دادانشوف، راميل شيداييف، موسى قربانلي، رستم أحمد زادة، ماهر امريلي.



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