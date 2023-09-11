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اختبار ودي لـالصقور مع غوانغدونغ.. طه والمجالي يعلقان على الآسياد

9/11/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد العميري






تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

مباراتان وديتان لـ "الصقور"
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا مع فريق نادي غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني، عند الساعة 2:30 من مساء اليوم، في إطار تحضيرات "صقور الأردن"، لخوض دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الخميس المقبل، حيث يتأهب أيضا فريق غوانغدونغ (وصيف بطل الموسم الماضي في الصين)، لخوض منافسات الدوري الصيني للمحترفين، ويضم في صفوفه العملاق الصيني يي جيانليان (2.13 سم) وكوكبة من اللاعبين المحترفين، ما يشكل فرصة جيدة لرفع جاهزية "الصقور"، الذين يتواجدون في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند.
طه والمجالي يعلقان على "الأسياد"
جددت شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، ثقتها بالمعلقين الأردنيين، سامر طه وبسام المجالي، من أجل الوصف الصوتي على فعاليات دورة الألعاب الآسيوية.
وسبق أن اختير طه معلقا ومحللا على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عبر شاشة "بي ان سبورتس"، فيما يحظى المجالي بخبرات تراكمية في تعليقه المتواصل على مختلف الألعاب الفردية والجماعية عبر شاشة القناة الرياضية.
ويأتي اختيار طه للتعليق على منافسات "الأسياد"، بعدما "تسلل" إلى قلوب المتابعين خلال تعليقه على المباريات المحلية والدولية بكرة السلة، إلى جانب امتلاكه زخما معلوماتيا رياضيا متنوعا.
وأبدى طه والمجالي سعادتهما باختيارهما مجددا للتعليق على أكبر التظاهرات الرياضية الآسيوية، ما يؤكد امتلاك الأردن للعديد من الكفاءات الإعلامية الرياضية، التي تحظى باهتمام وثقة كبرى القنوات الرياضية.
"_" تنقل دوري الفئات العمرية
حصلت "الغد"، على حقوق بث مباريات دوري الفئات العمرية بكرة السلة للذكور والإناث، للموسم الثاني تواليا، حيث ستقوم بنقل أكثر من 120 مباراة على مدار 6 أشهر، عبر منصتها الرقمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وستتيح "الغد"، الفرصة أمام المواهب الشابة من لاعبين حاليين وغيرهم، لخوض تجربة التعليق على المباريات.
الأرثوذكسي ينتظر
تعليمات "السلة"
كشف عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة، إبراهيم عنصرة، أن النادي ينتظر تعليمات اتحاد كرة السلة للموسم الجديد للرجال، تمهيدا لحسم قرار مشاركته بفريق شاب من النادي، أو استقطاب فريق من اللاعبين الشباب أيضا، لكن بتكلفة لا تتسبب في إرهاق خزينة النادي.
وينتظر الأرثوذكسي، إصدار التأشيرات لفريقه الأول، للمشاركة في بطولة الأندية الأرثوذكسية للرجال، التي تقام في فلسطين بالفترة من 1 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتضم أندية، أرثوذكسي بيت لحم وأرثوذكسي بيت جالا وأرثوذكسي بيت ساحور وأرثوذكسي رام الله وأرثوذكسي القدس، إلى جانب الأرثوذكسي الأردني.
"صقور الناشئين" يغادر إلى الدوحة
غادرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة إلى العاصمة القطرية "الدوحة" أمس، لإقامة المحطة الأخيرة من التحضيرات، قبل الشروع في خوض منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام بالفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويضم الجهاز الفني والإداري لـ "صقور الأردن"، كلا من: المدير الفني الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه الإسباني فرانسيسكو غارسيا وصهيب فراش والمعالج ابراهيم بني فواز ومدرب اللياقة اليكسا غربوفتش والمعد الذهني اللبناني داني عثمان ومدير الفريق هاشم اللوزي، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: عمر حجازي والطيب قاسم ومحمد ابراهيم وعبدالمجيد شديفات وكريم الجيبات وحمزه شعبان وعمر بشير وسيف فانوس وسند غزال وليث ساحليه ومحمود دياب وفيصل شوا.
لوحة إلكترونية جديدة
ينتظر النادي الأرثوذكسي، وصول اللوحة الإلكترونية من فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتركيبها في صالته "إميل وماري حداد الرياضية" بمنطقة عبدون.
ويتطلع "نسور عبدون" بهذه الخطوة، إلى إعادة استقبال المباريات البيتية في صالته وبين جماهيره، بعدما استثنى اتحاد كرة السلة صالته من أماكن استضافة مباريات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة هذا الموسم، نتيجة الأعطال المتكررة للشاشة في البطولات السابقة وبمختلف الفئات العمرية.
رقم لافت لجيفرسون
يعد مجنس المنتخب الوطني، الأميركي رونديه جيفرسون، واحدا من بين ثلاثة لاعبين سجلوا 39 نقطة "رقم قياسي" خلال مباراة واحدة في كأس العالم، حيث كان جيفرسون أول لاعب يصل لحاجز الـ 39 نقطة في مباراة "صقور الأردن" التي خسرها مع نيوزيلندا (87-95)، يليه الدومينيكاني أنتوني تاونز في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام بورتوريكو (97-102)، ثم الكندي ديلون بروكس في انتصار منتخب بلاده على الولايات المتحدة (127-118) ليساهم في الظفر بالميدالية البرونزية.
كما حل جيفرسون في المركز الـ 12 ضمن قائمة هدافي كأس العالم، بتسجيله إجمالي 118 نقطة في 5 مباريات وبمعدل 23.6 نقطة لكل مباراة.
الدويري رابعا في "المتابعات"
حل لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الدويري، في المركز الرابع على مستوى المتابعات من بين 384 لاعبا يمثلون 32 فريقا مشاركا في نهائيات كأس العالم، بإجمالي 45 متابعة في 5 مباريات وبمتوسط 9 متابعات للمباراة الواحدة.
على صعيد متصل، حل صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم، في المركز 13 "مكرر" مع اللبناني وائل عرقجي والأسترالي جوش جيدي، في مستوى التمريرات الحاسمة، حيث قام فريدي بـ 24 تمريرة في 4 مباريات وبمعدل 6 تمريرات حاسمة للمباراة.
وحل فريدي في المركز الثالث "مكرر" مع السلوفيني لوكا دونسيتش، كأكثر اللاعبين ارتكابا لـ "التيرن أوفر" في كأس العالم، حيث قام فريدي بـ 17 حالة فقدان للكرة في 4 مباريات وبمعدل 4.25 تيرن أوفر.







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