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القوى يستضيف بطولة اختراق الضاحية العربية

9/11/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - أكد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة، أهمية استضافة بطولة اختراق الضاحية العربية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل بعد غياب 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاستضافة تعكس ثقة الاتحاد العربي بجهود وخطط اللجنة ضمن الإطار العربي.
ونوه رحاحلة، إلى أن اللجنة المؤقتة ستنظم بطولة محلية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات قبيل استضافة الحدث العربي، تهدف إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني لجميع الفئات، وفق تعليمات اللجنة الفنية المحلية لانتقاء أفضل العناصر القادرة على تحقيق إنجازات في المنافسات العربية.
وقال رحاحلة في تصريحات خاصة لـ"الغد": "سنبدأ باتخاذ الترتيبات اللازمة كافة، لاستضافة البطولة بما يتناسب مع مستوى الحدث العربي، والذي يعود إلى عمان بعد غياب عن استضافة الأحداث العربية والإقليمية والقارية لأكثر من 4 سنوات، وسأبحث عن تحقيق إنجازات جديدة لألعاب القوى الأردنية، وسيتم لاحقا تحديد مكان وزمان البطولة بعد الكشف على العديد من المواقع المقترحة لاستضافة المنافسات".
وحول كيفية فوز الأردن باستضافة بطولة اختراق الضاحية الـ26، أجاب رحاحلة: "تقدمنا إلى الاتحاد العربي بطلب استضافة بطولة اختراق الضاحية منذ فترة وجيزة، وخلال اجتماع الاتحاد العربي الذي جرى على هامش البطولة العربية للناشئين المقامة حاليا في مسقط، وبعد مناقشة ملفنا إلى جانب العديد من طلبات الاستضافة العربية، حصلنا على موافقة الاتحاد العربي باستضافة البطولة في النصف الثاني من شباط (فبراير) المقبل".
وحول تقييمه لمشاركة منتخب الناشئين والناشئات في البطولة العربية التي اختتمت مساء أمس في سلطنة عمان، قال رحاحلة: "نثمن جهود المدربين خالد يوسف وحمدان محيسن، والجهاز الإداري والطبي واللاعبين واللاعبات، حيث أظهروا مستويات طيبة وتأهل العديد منهم إلى نهائيات مختلف المسابقات، فمثلا خاض 3 لاعبين نهائيات اليوم الأخير، حيث خاضت نانسي زعل نهائي 400م/حواجز، ومكة الدجاني نهلائي 200م، وحمزة الأسد نهائي 200م، ما يؤكد أن لدينا خامات طيبة، تحتاج إلى توجيه الدعم وتطوير قدراتهم، ودفعهم نحو تحقيق الإنجازات الوطنية عربيا وإقليميا وقاريا ودوليا".



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