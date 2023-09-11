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لين منصور تتأهل لدورة الألعاب القتالية في السعودية

9/11/2023 11:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- تسلم اتحاد الكراتيه كتابا رسميا من الاتحاد الدولي الإسباني انطونيو سبينوس، يؤكد فيه تأهل لاعبة المنتخب الوطني لين منصور للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ولم يكن اسم اللاعبة لين منصور مدرجا على لائحة اللاعبين المشاركين في الدورة، حيث انحصرت الأسماء بلاعبي المنتخب الوطني عفيف غيث ومحمود الجعفري، قبل أن يأتي الخبر السعيد بتأهل لين لقائمة المشاركين في هذه المنافسات.
وينتظر أن يعلن اتحاد الكراتيه قريبا، انضمام لين منصور إلى غيث والجعفري لتمثيل الأردن في دورة الألعاب القتالية.
وتستقطب الدورة نخبة اللاعبين في العالم، في 16 لعبة قتالية على مدار 11 يوما في ألعاب: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكواندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
وتواصل اللجنة المنظمة عملها بشكل مباشر مع الاتحادات الدولية للألعاب المشاركة في الدورة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية المعنية، للمواءمة مع متطلبات شركة“سبورت أكورد” المالكة للدورة، للتأكد من اتباع أعلى المعايير الرياضية الدولية لضمان الخروج بنسخة على مستوى عال من التميز والاحترافية.
وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ”الغد”:“تأهل 3 لاعبين من الأردن للمشاركة في دورة الألعاب القتالية التي تقام في السعودية لأول مرة، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات في المنطقة، ونتطلع لإثبات ذاتنا فيها ونيل ميداليات ملونة.. ينتظر المنتخبات الوطنية روزنامة مزدحمة الأشهر المقبلة في بطولات عالمية وآسيوية، والتي نسعى خلالها للبقاء في القمة”.
وقال السعودي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا للكراتيه لـ”الغد”:“تشارك رياضة الكراتيه في دورة الألعاب القتالية وسيتنافس لاعبون مميزون في المسابقات، سعداء باستضافة السعودية هذا الحدث الرياضي المميز، التي تعد المنافسىة فيه قوية في جميع الأوزان والفئات من عدة دول عالمية، سعداء في أن يكون للكراتيه حضور قوي في الدورة”.



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