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المنتخب الأولمبي ينتظر فرحة التأهل الآسيوية بمواجهة سورية الليلة

9/11/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يختتم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 الليلة، مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، وذلك عندما يلتقي منتخب سورية عند الساعة التاسعة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات عن المجموعة الأولى.
ويتعين على المنتخب الوطني تحقيق نتيجة التعادل أو الفوز بأي نتيجة، من أجل ضمان بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية متصدرا عن المجموعة، والتي تضم منتخبي سلطنة عمان وبروناي دار السلام، فيما ستضع الخسارة المنتخب الوطني في حسابات التأهل كأفضل ثان، أو ستجعله خارج المنافسة.
ويعتمد ذلك على نتيجة المباراة الأولى لحساب المجموعة ذاتها، والتي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء على الملعب نفسه، وتجمع منتخبي عمان وبروناي دار السلام، إذ إن فوز عمان وخسارة المنتخب الوطني تجعله ثالث الترتيب وخارج حسابات التأهل.
ولم يسبق للمنتخب الأولمبي، أن غاب عن نسخ بطولات آسيا منذ انطلاقها في العام 2014، وهو ما يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الليلة، من أجل إكمال مسيرة المنتخبات الوطنية في التواجد بالبطولات القارية، وتحويل الهدف من المشاركة إلى المنافسة على اللقب.
ويتطلع المنتخب بقيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، إلى الابتعاد عن حسابات قد تكون معقدة في حال فقدان النقاط اليوم، على الرغم من تسجيل نتائج جيدة بمستويات مقنعة خلال مباريات التصفيات، إلى جانب الإطراء الذي ناله المنتخب من قبل جماهير“النشامى” الأولمبي.
وحظي لاعبو المنتخب بدعم جماهيري مميز في المباراتين الماضيتين، وتحديدا مواجهة عمان، إذ تضع الجماهير آمالا كبيرة على اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الكرة الأردنية، نظرا لما يمتلكونه من إمكانيات فنية مميزة، سواء كانت جماعية أو فردية.
ويأمل أبو زمع في إكمال سلسلة نتائجه الإيجابية منذ تسلمه قيادة المنتخب نهاية العام الماضي، إذ لم يتعرض المنتخب للخسارة في أي مباراة تحت قيادته، سواء من خلال مباريات ودية مع منتخبات وأندية، أو في التصفيات الحالية وبطولة غرب آسيا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي في العراق.
ومن المتوقع، أن يواصل أبو زمع اعتماده بالتشكيلة الأساسية على كل من: أحمد الجعيدي، فيصل أبو شنب، عرفات الحاج، دانيال عفانة، هايل الذيابات، محمد أبو النادي، عمر صلاح، أمين الشناينة، سيف الدين درويش، مهند أبو طه ورزق بني هاني، مع الاستعانة بخدمات مالك علان ووسيم ريالات وبشار ذيابات وغيرهم من النجوم على فترات مختلفة في اللقاء.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع المنتخب السوري إلى تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل كمتصدر أو خطف إحدى البطاقات الأربع المؤهلة عن مركز الوصافة، بعد أن خسر مع المنتخب العماني في مستهل مشواره بالتصفيات بهدفين نظيفين، قبل أن يكتسح منتخب بروناي دار السلام بنتيجة 11-0.
ويقود المنتخب السوري المدرب المصري تامر حسن، والذي رصد مباراتي المنتخب الوطني ودرس مكامن القوة والضعف أملا بإيقافه، رغم معرفته بصعوبة المهمة بالتغلب على صاحب الأرض والجمهور، معتمدا في خياراته على كل من: وسيم أيوب، المقداد أحمد، محمد عثمان، خالد الحجة، زياد غنوم، مالك جنعير، أوليفر كاسكاو، حسن دهان، محمد ريحانية، هوزان عثمان ومصطفى عبد اللطيف.
ومن الجدير بالذكر، بحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، فإن نتائج المنتخبات المتساوية بالنقاط تلغى مع صاحب المركز الأخير، بشطب فارق الأهداف مع منتخب بروناي دار السلام، واللجوء للمواجهات المباشرة مع بعضها البعض، علما بأن منتخب عمان فاز على سورية 2-0، وفاز المنتخب الوطني على عمان 1-0، ما يعني أن خسارة المنتخب الوطني بأي نتيجة، قد تمنح البطاقة الأولى لسورية أو عمان بحسب نتيجة المواجهة الحاسمة الليلة.



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