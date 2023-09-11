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حاتم عقل يكتب.. ادعموا المنتخبات ولا تكسروا مجاديفها

9/11/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حاتم عقل






نتفق ونختلف في أسباب تألق المنتخبات الوطنية وإخفاقها، سواء في كرة القدم أو بقية الألعاب، ولكننا يجب أن نتفق على دعم هذه المنتخبات الوطنية في كل الأحوال والظروف، فالانتقاد الهادف مطلوب، من أجل تصحيح المسار، وتبقى الاتحادات مطالبة بالاستماع والتمحيص والتدقيق في مختلف الآراء بحثا عن ملاحظات هادفة من الممكن أن تصب لمصلحة اللعبة.
ما يؤلمنا في الوسط الرياضي، أن هناك انتقادات مسيئة تستهدف أشخاصا معينين سواء من الإدارات أو اللاعبين أو المدربين، بحيث تشعر أن المنتقد يجلس وحيدا يبتهل إلى الله عزو وجل، أن يفشل هذا المنتخب أو ذاك، من أجل إطلاق العنان لسكاكينه لشن هجوم على إداري أو مدرب أو رئيس اتحاد أو لاعب وغيرهم من أركان اللعبة، حيث تأتي هذه الإساءات لمصالح شخصية وعلاقات بعيدة كل البعد عن الرياضة.. فليس من المهم، أن ينجح المنتخب بقدر ما هو مهم أن تتهيأ الظروف لتنكيس القائمين على المنتخب ومهاجمتهم بشكل غير موضوعي أو منطقي.
في الأيام الأخيرة، شن البعض هجوما على منتخب السلة، بسبب إخفاقه في تحقيق النتائج المأمولة في كأس العالم، متناسين أن المنتخب، يلعب في كأس العالم وليس في بطولة عادية، ومتناسين أن المنتخب تأهل رغم الظروف والصعوبات ورغم العقبات التي لا يعلم عنها الكثيرون..علما بأنني شخصيا انتقدت أداء المنتخب في عدد من مباريات مونديال السلة، ولم أكن راضيا عما قدمه اللاعبون، ولكنني تريثت قبل أن أطلق انتقادات موضوعية يفترض أن تكون هادفة وبعيدة عن شخصنة الأمور.
في كرة القدم، سارع المنتقدون لسل سكاكينهم لتشريح مدرب ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد الخسارة أمام النرويج بسداسية، حيث ابتعدت أغلب الانتقادات عن الموضوعية، خاصة فيما يتعلق بالمدرب المغربي حسين عموتة، علما بأنني تأثرت كثيرا بهذه الخسارة الثقيلة، وانتقدت أداء عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة، ولكنني سرعان ما أدركت (بحسب خبرتي كلاعب سابق في المنتخبات الوطنية)، أن مثل هذه التعليقات السلبية قد تدمر معنويات اللاعبين وتؤثر على أدائهم في المباريات اللاحقة، فيما التشجيع والانتقادات الهادفة، يعود بالفائدة على المنتخب ويدفع اللاعبين لبذل أقصى الجهود لتصحيح المسار.
أداء منتخب الكرة أمام النرويج، أثار حفيظتي، ودفعني للانتقاد الفني وفق ما أملكه من خبرات، واستمعت لآراء ناقدة ترفع لها القبعات من مشجعين ومدربين وعشاق للمنتخب، لأنها تصب في المصلحة العامة، ونابعة من حب وعشق للإنجازات، ولكنني بالوقت نفسه، كنت حزينا لتعليقات وانتقادات جارحة خرجت عن المألوف، وضربت تفاصيل شخصية لقائمين على المنتخب أو لاعبين، وهذا ما لا ترضاه قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف... ادعموا المنتخبات بكل جوارحكم، وسارعوا لتوجيه انتقادات وملاحظات بما يخدم الرياضة، فالنقد البناء مطلوب.. كلنا الاردن.



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