Tuesday, 12 September 2023 08:13 GMT

دورا سلوان وادي السير.. وبالعكس.. أمل العودة الذي لا يموت

9/11/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"، كتاب بعنوان "دورا سلوان وادي السير وبالعكس" للباحث عادل بصبوص وهو عبارة عن سيرة ذاتية للمؤلف.
في كلمة على غلاف الكتاب يقول المؤلف: "أما الصغار فقد أخذوا يتقافزون هنا وهناك؛ تارة إلى البركة المخصصة لهم، وتارة أخرى إلى صوت أقفاص الطيور والحيوانات.. تأملتهم ورأيت فيهم حصاد العمر وثمارة الجميلة.. شعرت بسرور غامر صاحبه رضى تاما عن رحلتي في هذه الحياة".
اقتربت منهم ومرت بخاطري في تلك اللحظة صورة ذلك الطفل الذي كان في عمرهم ذات يوم والذي أبصر النور واستنشق الهواء للمرة الأولى قبل ستين ونيف، في "دورا"، ثم رحل مع عائلته إلى "سلوان"، بجوار مسرى الرسول الأعظم ليقيم فيها بضع سنين تعرف خلالها على الحرف والكلمة ثم عبر النهر شرقا نازحا إلى "وادي السير"، التي عرف فيها الحب والحياة.. وما يزال بعد كل هذه السنين يحلم برحلة العودة إلى "سلوان"، ثم إلى "دورا"، حيث ملاعب الطفولة المبكرة، التي بقيت صوره فيها عالقة في الذاكرة كما في الروح والوجدان.. أما "الدوايمة"، التي لم ير أزقتها وحواكيرها وبيوتها العتيقة إلا في عيني والديه فالإبحار إليها حلمُ غال وثمين لا يتقدم عليه إلا الظفر بجنة الفردوس التي وعد الله بها عباده المتقين".
يعود بصبوص في سيرته الذاتية إلى الوراء سنوات طويلة لشق كتل الأعوام واستعادة أحداثها وما رافق لحظاتها من شعور، حكايا ذاتية ومرويات لكل مرحلة عاشها الكاتب في ثلاثة أمكنة: دورا، سلوان، وادي السير. تتبع السيرة حياة كاتبها الشخصيّة التي بدأت في "دورا" (بلدة فلسطينيّة في محافظة الخليل)، التي لجأت إليها عائلته التي تعود أصولها إلى قرية "الدوايمة"، تعاني عائلته بداية حياتها في بلد اللجوء الفقر وصعوبة العيش، ثم تنتقل إلى "سلوان" إحدى ضواحي مدينة القدس لتبدأ حياتهم في بيت صغير يعانون الفقر نفسه، يكبر (عادل) مع إخوته في ذلك البيت ويذهب إلى المدرسة، حتى تندلع الحرب ثانية ليجد نفسه مع عائلته في "وادي السير".
يتفوق عادل - في ظل حياة الفقر- في المدرسة، ثم يجد نفسه مضطراً إلى العمل لمساعدة أهله في تأمين عيشهم وتأمين كلفة دراسة أخيه إبراهيم في لبنان، فيعمل إلى جانب دراسته أعمالاً شاقة بالنسبة لطفل لم يكن يومها قد بلغ الثانية عشرة من عمره؛ يعمل في سوق الخضار عتالاً ثم عاملاً في ورشات البناء. يستمر الكاتب في سرد أحداث حياته، لنعرف أنه كان - بالرغم من حياة الفقر وضيق العيش وازدياد أفراد عائلته - متفوقاً على زملائه، حتى حقق في امتحان الثانوية العامة مجموعا مكنه من دراسة الهندسة في الجامعة الأردنية، يتخرج عادل في الجامعة، لتبدأ حياته العملية التي تضمنت سفراً يمكنه من التقدم في عمله، ليستطيع وعائلته الانتصار على الفقر آنذاك، وتوسيع بيت العائلة، يكمل الكاتب سرد أحداث حياته، يتزوج، ينجب أطفالاً يتقدم في عمله...
أول ما نلمحه في هذه السيرة، قدرة الكاتب على سرد أحداث حياته بشكل يجعل القارئ متطلعا وفضولياً لمعرفة ما سيرويه الكاتب في الفصل التالي، كأننا أمام عمل روائي كامل العناصر، فكما يقول جورج ماي: "الرواية والسيرة الذاتية هما شكلان يمثلان قطبين لجنس أدبي مترامي الأطراف!"، ثم نلمح مكونا داخليا في السيرة هو (العنوان)، لنجد أنّ عنوان كل فصلٍ يحمل للقارئ متعة لما سيقدمه الفصل؛ إذ جاء الكتاب في فصولٍ عدة، قسمها على فترات حياته، فنجد مثلاً عناوين تضفي على النص متعة مثل:"وحياة ألبي وأفراحه"، "يا دبلة الخطوبة!" و"عريس لقطة" وغيرها. ثم نجد أن اللغة في الكتاب سلسلة، بكل تعابيرها وصياغتها، تناسب استذكار الأحداث واسترجاع الذكريات.
يذكر الكاتب أخيراً وصف هذه السيرة عنده:"لم أكن أستعيد الأحداث والذكريات فقط؛ وإنما أعيشها بكل تفاصيلها مرة أخرى، فكثيراً ما توقف القلم عن الكتابة في ذروة الانفعال وانهمار الدموع من المقلتين.. كانت تجربة فريدة امتزجت فيها البهجة بالألم على مدى سبعة أشهر متتالية لتكتمل في النهاية فصول هذه الحكاية".. انتهت السطور ولم تنته رحلة العمر فما يزال على هذه الأرض ما يستحق الحـياة.".
يذكر أن عادل بصبوص، باحث ومتخصص في سياسات الإسكان والتنمية المحلية. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية العام 1981. حاصل على دبلوم عال في دراسات الإسكان – معهد الدراسات الإسكانية – روتردام – هولندا العام 1991. لديه خبرات واسعة في سياسات واستراتيجيات الإسكان وتقييمها وفي برامج التنمية المحلية ومكافحة الفقر وفي إدارة الجودة والتميز، مقيم معتمد من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز - جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. كاتب مقالات في مجالات الشأن العام والتنمية وقضايا الإسكان.



MENAFN11092023000072011014ID1107049758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث