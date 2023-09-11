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الكاتب عبد الله يصدر دراسة محكمة حول الأغنية الوطنية

9/11/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر الكاتب والإعلامي الفلسطيني دراسة جديدة بعنوان "الوطني والقومي في تجربتي عبد الحليم حافظ وعبد الرحمن الأبنودي/ أغانيهما الوطنية المشتركة أنموذجاً".
الدراسة الصادرة عن دار طباق للنشر والتوزيع وبالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، تقع في 254 صفحة من القطع المتوسط، وقد قدمها رئيس المكتبة الوطنية الأديب عيسى قراقع. ومن ضمن ما جاء في تقديمه: "تستعرض هذه الدراسة العلاقة الثلاثية الجدلية المترابطة بين الكلمة والصوت والإيقاع في أداء رسالة فنية وجمالية وسياسية جسدتها تلك العلاقة بين الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والفنان الكبير عبد الحليم حافظ، وربما تكون هذه أول دراسة تتناول مسائل الإبداع والفن والثقافة كإحدى ركائز الهوية الثقافية والتحررية وتعميم فكرها على مستوى جماهيري وعالمي...".
وأضاف قراقع "يتضح في هذه الدراسة دور الأغنية السياسية عندما تتلاحم مع الكلمة الجريئة الصادقة في إحداث التحولات والتغيرات، والتأثير على الحياة الاجتماعية والسياسية والموقف والأفكار...".
سلطت الدراسة الضوء على الفن المصري في الخمسينيات والستينيات، وصولاً إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، وما نتج عن ذلك من إصدارات وأغان وأفلام ومسرحيات وفن تشكيلي، في ظل التكامل بين السياسي والثقافي والإبداعي في تلك المرحلة.
وتناولت الدراسة محطات مهمة في تجربة الأبنودي الذي كتب أغنية "المسيح" وأهداها للقدس في العام 1967 وغناها عبد الحليم، ثم كتب "عدى النهار" بعد النكسة وغناها عبد الحليم، لتصبح هذه الأغنية رافعة استنهاض معنوي.
وخصص الباحث فصلاً كاملاً لتحليل مضمون ثماني أغنيات وطنية من كلمات الأبنودي وغناء عبد الحليم حافظ، واضعاً هذه التحربة في السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الثقافي في تلك المرحلة.
وخصصت الدراسة فصلاً كاملاً أيضاً للعلاقة بين الأغنية الوطنية الفلسطينية والأغنية المصرية، شارحاً بالدلائل والمعطيات الموثقة كيف استفادت التجربة الفلسطينية من التجربة المصرية.
وقد أوصى الكاتب في خلاصة الرسالة الجهات الرسمية والثقافية الفلسطينية بتكريم اسم وذكرى عبد الحليم حافظ، كما تم تكريم الأبنودي في العام 2014 الذي تم منحه جائزة محمود درويش.



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