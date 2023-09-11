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لمدرستي أنتمي.. فعاليات طلابية خلاقة تعزز روح الانتماء للوطن

9/11/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
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عمان- داخل أسوار المدرسة؛ يحتاج الطلبة لمساحة يطلقون فيها العنان لطاقاتهم وابداعاتهم، ويعبرون خلالها عن انتمائهم للمجتمع والوطن عبر فعاليات وأنشطة تنمي من التفكير الايجابي.
في المدارس، يبث معلمون الحماس في نفوس الطلبة لعرض أفكارهم الابداعية، حيث يقومون بتطبيقها في صفوفهم وباحات المدرسة. بدأ ذلك منذ عودة العام الدراسي الحالي بعشرات الفعاليات التي تأتي تماشياً مع مبادرة "لمدرستي أنتمي"، والتي أطلقتها وزارتي التربية والتعليم ووزارة البيئة.
وتهدف المبادرة إلى "محاولة تحسين البيئة التعلمية في المدارس والتعامل مع التحديات والسلوكيات المرتبطة بها بهدف الارتقاء بها، ورفع الوعي لتربية جيل واعٍ بأهمية البيئة المدرسية وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية"، وفق ما تم الاعلان عنه عند إطلاق المبادرة.
تأتي تلك الحملة بالتزامن مع عودة الطلبة لصفوفهم، بحيث بدأ التفاعل الطلابي منذ الأيام الأولى للدراسة، لتتحول تلك الأنشطة والمبادرات اللامنهجية لطرق تزيد التعاون والتخطيط والتفكير خارج الصندوق لدى الطلبة، منذ الصفوف الدراسية الأولى مما يزيد من روح الانتماء للمكان.
ومن خلال التفاعل الإعلامي والإعلاني مع هذه الحملات والفعاليات المدرسية، استغلت الكثير من المدارس الحكومية منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الكثير من المبادرات التي تتم بالتنسيق بين الطلبة والمعلمات المشرفات ومديري المدارس والموجه التربوي في مديريات التربية على مستوى المملكة.
"لمدرستي أنتمي"، وبحسب وزارة التربية والتعليم موجهة نحو الطلبة من كلا الجنسين من صف الروضة ولغاية الثاني عشر (التوجيهي)، ولكن ضمن فئات تراعي الفروقات المعرفية والجسدية بين الأعمار، يتشارك فيها عدد كبير من المعلمين ومديري المدارس، والمشرفين، بالإضافة إلى أولياء الأمور في المنطقة.
ولأهمية تلك المبادرات والفعاليات، يؤكد الاختصاصي والاستشاري التربوي والنفسي الدكتور موسى مطارنة أن المدرسة في الأصل هي مؤسسة معرفية لإعداد وبناء شخصية الطفل، حيث إن الأنشطة اللامنهجة لها اهمية كبيرة في ذلك، ويجب ان تأخذ حيزا كافيا من الوقت الذي يقضيه الطفل في المدرسة، ومن بينها المبادرات والأنشطة المختلفة حتى تعطي الطلبة تجارب جديدة ليعبروا عن مواهبهم وابداعاتهم المختلفة من خلال تلك الأعمال.
كما يرى مطارنة أن الطفل لا يمكن أن يعبر عما يجول في خاطره إلا بمساحة من الحرية، فالأجواء الحرة في هذه المبادرات تظهر في الأنشطة اللامنهجية سواء أكانت احتفالات أو نشاطات وأعمال حرة في المدرسة والصف، فيها روح التطوع والإبداع لدى الطلبة.
ولكون مطارنة كان خلال وقتٍ سابق، مشرف على العديد من الأنشطة المماثلة لمبادرة "لمدرستي أنتمي"، فإنه يرى فيها قيمة من القيم التي تجسدها المدرسة سنوياً، وعلينا في مختلف المؤسسات التعليمية ان نعزز قيم الانتماء والتطوع والعمل التكافلي، ويشير إلى أن الجيل الحالي بحاجة لوعي أكبر في مفهوم الانتماء، ولقوة المعرفة، وتعليمه تحمل المسؤولية.
ووفق مطارنة، فإن مبادرة "لمدرستي أنتمي" والإشراف عليها من قِبل وزارتي التربية والتعليم والبيئة، وتفعيلها، فيها الكثير من الجوانب الإيجابية التي تنمي روح الانتماء لدى الطلبة، وتعميق الفكرة لديهم.
ووفق مطارنة، فإن الأسرة كذلك لها دور كبير في هذا التعاون البناء ضمن بيئة المدرسة، حيث إن تحمل المسؤولية داخل الأسرة تنتقل "للحي، الشارع، المجتمع المحيط، ومن ثم المدرسة، مهما كان هذا النشاط بسيطاً، كما ان الطالب سيقوم بنقل ما تعلمه إلى مجتمعه، وهكذا ينشأ منتميا إلى وطنه.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت كذلك في تقريرها عن "لمدرستي انتمي" أنها تهدف إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وبما لا يقتصر على تحسين البنى التحتية فقط، بل العمل على تعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة وأفراد المجتمع المدرسي، للمساعدة على إحداث تواصل فاعل للطالب مع المدرسة والمجتمع.
كما تأمل الوزارة من تحسين البيئة المدرسية، المساهمة في استمتاع الطلبة وبناء علاقات إيجابية فيما بينهم، عدا عن أهمية ان يكون هناك تواصل لأولياء أمور الطلبة مع المعلمين، وتحفيز المعلمين على مشاركة الطلبة والمجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين بيئة المدرسة بمختلف اشكالها وتفاصيلها.
ومن الأمثلة على تلك الأنشطة المنبثقة من " لمدرستي أنتمي"، ما قامت به مدرسة الكرامة الثانوية في السلط، والتي تضمنت قيام طالبات من الصفوف الثانوية بتنظيف وتجهيز غرفة صف رياض الأطفال، كونهم الطلبة الأصغر سناً في المدرسة، وتحت شعار "تستحق مدرستي مني أن أحافظ على نظافتها في كل وقت"، عدا عن البرامج التفاعلية عبر اذاعة المدرسة والتي تقدم للطالبات مواضيع متنوعة تتعلق بالنظام والانضباط وتعزيز السلوكيات الايجابية، عدا عن الكثير من الأعمال اليومية للطلاب.
كما قامت مدرسة سالم الثانوية في المفرق، باختيار مبادرة حفظ النعمة، من قِبل إحدى معلماتها، والتي وجدت تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة والمجتمع المحلي، وتتمثل بوضع علب خاصة للمارة وللطلبة " لوضع بواقي الخبز" والاستفادة منها بطريقة أخرى، ومن باب إكرام النعم.
ولتعزيز هذا الانتماء لدى جميع الطلبة، حرصت العديد من المدارس التي تضم طلبة من اللاجئين السوريين على إشراكهم في العمل التطوعي الذي يتم خلال فعاليات "لمدرستي أنتمي"، والذي يبث روح التعاون والتكافل وإزالة الفروق والحواجز ما بين الطلبة، كما أظهرت المبادرة مدى تعاون الأهل مع الهيئة التدريسية، كما في قيام احد أولياء الأمور بالتبرع لطلبة "الروضة" بشاشة تفاعلية تساعدهم على الدراسة والتفاعل في القاعة الصفية.
كما حرص الكثير من الطلبة على توعية زملائهم بالقواعد المدرسية السليمة، وذلك من خلال تحضير لوحات توضيحية وتعليقها على الجدران، وبين الصفوف، كما قامت بذلك مجموعة من الطالبات في المرحلة الأساسية في إحدى مدارس إربد.
"انصهار الطالب في مدرسته" جميعها مبادرات انتماء، كما يؤكد مطارنة، بالإضافة إلى الاحتفالات التي تنظمها المدرسة في المناسبات الوطنية، هي كذلك تعزز روح الانتماء ويجب الاهتمام بها، وإحياؤها في عقول وقلوب الطلبة. ومن هنا، يؤكد مطارنة على أن تكون تلك الفعاليات والأنشطة على مدار العام، والابتعاد عن الروتين في اليوم المدرسي، وعلى المعلمين والمشرفين، خلق المبادرات المختلفة والمنوعة والتي ترفع من منسوب الانتماء، بالإضافة إلى مساعدة المحتاجين في المجتمع.
مئات الفعاليات وعلى اختلاف مستوياتها، شهدتها مدارس وزارة التربية والتعليم منذ العودة للمدرسة، وإطلاق المبادرة بالتزامن مع ذلك، وفي كل منها مؤشر على التفاعل المجتمعي والتعليمي، ووجود طاقات كبيرة وخلاقة لدى الأهل والمعلمين والطلبة، والتي يمكن تأطيرها واستغلالها في التوعية والتعليم والانتماء في ذات الوقت، والمحافظة على سير العملية التربوية ونجاحها في بيئة آمنة.







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