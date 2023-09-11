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لماذا يظهر البرق الأخضر والأزرق وقت حدوث الزلازل؟ خبير يجيب

9/11/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، عبدالله المسند، حقيقة البرق أو الضوء الأزرق والأخضر اللذين يظهران في السماء عند وقوع الزلزال، موضحا اجتهاد العلماء في تفسيرها العلمي.


وأوضح المسند خلال منشور عبر منصة "إكس": "شوهدت هذه الظاهرة بل وصورت في أكثر من حدث زلزالي في العالم، وفي حالات تم التبليغ عنها شفويا، وهذه الظاهرة البصرية والحصرية تكون مقترنة مع بعض الزلازل بل القليل منها، وقيل تخرج من مركز الزلزال حيث يوجد الصدع، أي المنطقة التي فيها أكبر قدر من الإجهاد التكتوني، وتسمى هذه الظاهرة البصرية بضوء الزلزال EQL EarthQuake Lights".

وقال الفلكي السعودي: "تفسيرها العلمي لا يزال محل اجتهاد من العلماء المختصين، بل وبينهم اختلاف، فمنهم من يقول: إن الزلزال ينشط الشحنات الكهربائية في الصخور فعند طحن الصخور تتكسر منها ملايين من ذرات الأكسجين سالبة الشحنة فتخرج إلى السطح فتتحول إلى غاز مشحون ينبعث منه الضوء، وقيل: عندما تنتقل موجة زلزالية قوية عبر الأرض، فإنها تضغط الصخور بقوة وبسرعة، مما يخلق ظروفا يتولد منها كميات كبيرة من الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة، فتنتقل هذه الشحنات معا، لتصل إلى ما يسمى بحالة البلازما، والتي يمكن أن تنفجر وتطلق النار في الهواء".

ولفت المسند إلى أنه "قيل: إن انزلاق وتكسير حبيبات التربة يمكن أن يولد ملايين الفولتات من الشحنة الكهروستاتيكية".

وأضاف المسند أن "هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حذرة بشأن ما إذا كانت أضواء الزلازل، موجودة بالفعل أم لا؟"، موضحا أن "الأضواء لا تظهر مع كل زلزال. بل هي نادرة جدا، ولا يمكن التنبؤ بها، ووفقا لاستقراء بعض الدراسات فإن ظهور ضوء الزلزال يحدث عندما تكون قوة الزلازل 5 درجات على مقياس ريختر أو أكبر من ذلك".

وكشف المسند أنه خلال زلزال تركيا وسوريا هذا العام ظهرت أضواء متعددة بشكل مستمر في مقاطعتي كهرمان وهاتاي، كما شوهدت ومضات الضوء الأزرق أيضا في زلزال مراكش بالمغرب.وكالات






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