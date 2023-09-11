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انتشار فاشية الحصبة يكشف تدني معدلات التطعيم

9/11/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






كشف انتشار "فاشية الحصبة" في مستهل نيسان (ابريل) الماضي، عن تدني معدلات التطعيم للأمراض بين الأطفال، بسبب إجراءات جائحة كورونا بين العامين 2019 و2021، ما قد يتسبب بعودة أمراض أخرى خلا منها الأردن منذ أعوام طويلة، ما حدا بوزارة الصحة وفقا لنصائح وتقارير منظمتي الصحة العالمية و"يونيسف"، الى التأكد من تلقي الأطفال للقاحات الدورية التي حرموا منها في الجائحة.
وكانت منظمة الصحة، حذرت من أن نحو 25 مليون طفل حول العالم، لم يحصلوا على لقاحاتهم الدورية، لحمايتهم من أمراض تهدد الحياة في الأعوام 2019-2021، جراء تداعيات الجائحة بتعطيل الرعاية الصحية في العالم آنذاك.
وعزت المنظمتان الأمميتان ذلك، الى التركيز على حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العام 2021، والتباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، ما أعاق التعافي السريع لمحتاجي التطعيمات الدورية.
وبرغم تأكيدات الوزارة أن نسب التغطية في المطاعيم لم تنخفض عن 95 %، لكن انتشار الفاشيات الجديدة ومنها الحصبة، أعادت تأكيد معرفة النسب والأرقام الحقيقية لإعداد متلقي المطعوم، بخاصة للأطفال من أعمار 2 الى 3 أعوام.
وفي هذا السياق، يعكف المركز الوطني على إطلاق مسح وطني عنقودي لدراسة تغطية المطاعيم لمن هم بين 2 و3 أعوام، وفقا للأمين العام المساعد للشؤون الفنية في المركز د. منال علي.
وقالت علي لـ"الغد"، أن توصيات منظمة الصحة، تفيد بأن يجرى هذا المسح دوريا كل 3 أو 5 أعوام، للتأكد من التغطية الحقيقية للمطاعيم وطنيا، مشيرة الى بدء المركز بالتباحث حول المشروع قبل انتشار "فاشية الحصبة" في نيسان (ابريل) الماضي، ومراجعة تقارير وتوصيات المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لتكون موضع التنفيذ.
وأضافت، أن تغطية المطاعيم انخفضت بفعل الجائحة والإغلاقات، وللوقوف على البيانات والأرقام الحقيقية، عمد المركز إلى إجراء ترتيبات لتنفيذ دراسة توضح النسب الحقيقية.
وأوضحت، أن الحصبة لم تكن الهدف الرئيس لدراسة المركز، لكنها مؤشر على مخاوف عودة أمراض انتهى منها الأردن من أعوام طويلة، كشلل الأطفال وغيرها، ولتكون توصياته مدعومة بالأدلة والبيانات، إذ شكلت لجنة شملت متخصصين من الوزارة والخدمات الطبية وأطباء القطاع الخاص بالإضافة إلى مركز، للدراسة والمسح وفق آليات وأسس علمية.
وأشارت علي، الى أن التأخير في إجراء الدراسة كان سببه التمويل المالي، حيث حصل المركز أخيرا على تمويل الدراسة من مركز الأمراض الأميركي وهو بصدد الانتهاء من الإجراءات الفنية للإعداد لتوقيع اتفاقيات بين المركز الأميركي ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة خلال الشهر الحالي .
وأوضحت أن المسح أوالدراسة المسحية سيتم عبر توزيع استبانات توزع حسب محافظات المملكة ووفقا لإجراءات وآليات دائرة الإحصاءات العامة وتكون قرابة 4000 استبانة بشكل عنقودي.
ولفتت علي، الى استمرار حملات الوزارة للتطعيم التي عكفت عليها منذ أسابيع، لكنها ستوضح تواريخ ما تلقاه الأطفال من جرعات تلقاها الأطفال، وإذا ما كانت جديدة أو قديمة، للتأكد من الأوضاع على نحو حقيقي.
"الغد"، بدورها اتصلت بمدير الأوبئة في الوزارة أيمن المقابلة، لمعرفة أين وصلت حملة التطعيم وأعداد الأطفال الذين أخذوا اللقاحات، لكنه رفض الأدلاء بأي معلومات، كما تواصلت مع إدارة الإعلام بالوزارة، للحصول على معلومات حول المطاعيم ونسبها في الجائحة، لكن لم يرد أحد.
وكانت الوزارة، بدأت قبل عدة أسابيع بحملة وطنية لتطعيم الأطفال بمختلف اللقاحات من سن 2 إلى 18 عاما، بعد بدء انتشار "فاشية الحصبة"مستهل نيسان (ابريل) الماضي، وتهدف للوصول لمن لمن يأخذوا اللقاحات نهائيا والمتخلفين عن أخذها.
واعترفت الوزارة على لسان وزيرها د. فراس الهواري في تصريحات صحفية، أن الجائحة، أثرت على التغطية باللقاحات عالميا، ما أدى لازدياد أعداد الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات وغير مكتملي أخذها في العالم، ما حدا بها لإطلاق حملتها لتكثيف التطعيم الروتيني، وفق البرنامج الوطني للتطعيم، لضمان حماية أكبر عدد من الأطفال من الأمراض.
وتهدف الحملة، للعودة الى المسار الصحيح برفع نسب التغطية للقاحات الروتينية، والحفاظ على خلو الأردن من شلل الأطفال، والقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والسيطرة على أمراض تعطى لقاحات لها.
كما تهدف الحملة للوصول الى تغطية تفوق 97 % للمطاعيم المدرجة في برنامج التطعيم، والوصول للأطفال الذين تخلفوا عن برنامج التطعيم، وتعزيز النظام الصحي وبرنامج التطعيم، بما في ذلك الرصد النشط عن أي حالة اشتباه شلل رخوي حاد، وتعزيز نظام التيقظ الدوائي لرصد الآثار الجانبية بعد التطعيم، والإسراع في الجهود الرامية للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والحفاظ على وضع الأردن كدولة خالية من شلل الأطفال وكزاز الأمهات، والمواليد الجدد، ومكافحة الأمراض التي تعطى لقاحات.
واستعانت الوزارة بـ 500 طبيب للمساعدة في الحملة في المناطق الأكثر اختطارا، وجرى تدريبهم على البرنامج الوطني، وآلية متابعة المتخلفين عن أخذ اللقاحات، وتوزيعهم على المراكز الصحية للتدريب الميداني مع كوادر الفرق الجوالة والكوادر الصحية العاملة في مراكز التطعيم، لتشمل مناطق الاختطار وأماكن تجمع الفئات الرحل في المملكة، لإدخال البيانات والمشاركة في حملة التوعية.
وستباشر الوزارة ايضا، بالوصول الى جميع طلبة المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث، لإعطائهم اللقاحات، ومن سيعطون مطعوم MR (مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية). وكانت أضافت الوزارة مطاعيم لبرنامج التطعيم في العامين الماضين، كمطعوم التهاب الكبد الوبائي (أ)، كما تسعى لإدخال مزيد من المطاعيم كمطعوم المكورات الرئوية والجدري المائي، أذ ستجري إضافتهما الى البرنامج.
كما ستعمل على تفعيل الرصد النشط والتبليغ عن حالات الشلل الرخو الحاد والأمراض التي تتطلب لقاحات، للمحافظة على خلو الأردن من شلل الأطفال وأمراض أخرى قضي عليها، بتفعيل فرق التقصي للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات.
وكشفت البيانات أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي لقاحات، ارتفع 37 % بين عامي 2019 و2021 بين 13 إلى 18 مليون طفل، معظمهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحة أن أكثر من 90 % من الأطفال بحاجة للقاحات، لمنع تفشي المرض، وكانت هناك بالفعل تقارير عن ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما ذلك ارتفاع بنسبة 400 % في حالات الحصبة في أفريقيا العام الماضي.



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