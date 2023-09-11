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طقس صيفي اليوم ومعتدل غدا

9/11/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في العديد من المناطق.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)



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