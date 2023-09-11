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التصنيع الغذائي: الحاجة للنهوض بالتكامل الزراعي

9/11/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






في وقت ترتفع فيه وتيرة التوجه لتعزيز الأمن الغذائي، بتطوير أدوات القطاع الزراعي، وتنويع المحاصيل واستخدام التقنية الحديثة في الزراعة لتحسين الإنتاج، توجهت الحكومة أيضا الى الاستثمار في التصنيع الزراعي، بإنشاء مصنع ثامن في هذا المجال، لتصل المصانع العاملة فيه إلى 9 قبل نهاية العام.
وتعمل هذه المصانع، على تجفيف وتفريز الخضراوات، وإنتاج مركزاتها وتصنيع الفواكه، بحيث سيعمل المصنع الثامن على تصنيع "نبات ستيفيا" من مصادر محلية؛ وهو بديل للسكر وذي سعرات حرارية منخفضة، ما يسهم بتحسين الجانب الصحي للمواطنين، وتخفيض استيراد السكر التقليدي، وتوسيع زراعته محليا.
وهذا التوجه الذي اطلعت به الحكومة، ينحو إلى تنشيط الصناعات الغذائية، بإنشاء مصانع تسهم باستيعاب الفائض الإنتاجي وتصنيعه لتحقيق الأمن الغذائي، وإنتاج فرص عمل جديدة، تستوعب الالآف من الأيدي العاملة في مختلف التخصصات، وإسهامه بالتنمية الاقتصادية، وتعزيز الصحة العامة بإنتاج أغذية صحية.
وفي هذا النطاق، أكد خبراء في الزراعة لـ"الغد"، أن التصنيع الزراعي من فروع الصناعات التحويلية الاستهلاكية الرئيسة، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لتعظيم قيمة المحاصيل اقتصاديا، مبينين أن تحفيز التصنيع في المدن الصناعية والتنموية، يمكننا من تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل، ومحفز لاستقطاب المستثمرين، بالإضافة إلى اقتراحه حلول، تعالج الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل بين حين وآخر وتصريف الإنتاج الزائد.
ولفتوا إلى أن الانتقال والتوجه للتصنيع، يحتاج لتوفير بيئة تنهض بالتكامل الصناعي الزراعي، بالإضافة الى تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالقطاع، وتوفير دعم وتمويل وحوافز تشجيعية لإدخال التكنولوجيا الحديثة الى الزراعة، لرفع مستوى الإنتاج وتجويده، وخفض الأكلاف، وحماية المزارعين، وبالذات صغارهم.
مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث د. نعيم مزاهرة، بين أن إنشاء مصانع لتصنيع زراعية، كنبات الاستيفيا في الأردن، سيحقق تأثيرا إيجابيا على القطاع والأمن الغذائي، وينوع مصادر دخل المزارعين، ويقلل اعتمادهم على المحاصيل التقليدية ويعزز استدامة الإنتاج.
وأكد مزاهرة، أن إنشاء مصانع زراعية، يخلق فرص عمل جديدة في التصنيع، ويعزز إنتاج الأطعمة والمشروبات والمنتجات الزراعية المحلية، وتوفير مزيد من الخيارات الغذائية المحلية.
وأوضح، أن ضعف تمويل المصانع الزراعية، قد يعوقها، لأن إنشاءها يتطلب استثمارات ضخمة في المعدات والبنى التحتية والمواد الخام والعاملين وغيرها، لذا على الحكومة تقديم حوافز تمكن من تحقيق جذب للقطاع الخاص، لتمويل مثل هذه المشاريع الكبرى.
وأشار مزاهرة، الى وجوب إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، لإنشاء وتشغيل المصانع الزراعية بجودة وكفاءة عاليتين، والامتثال للمعايير الصحية والبيئية والجودة المحلية والعالمية، ووضع إستراتيجية تسويقية فاعلة لتسويق منتجاتها، ومراعاة استدامة الإنتاج، وتأمين مصادر المواد الخام على المدى الطويل.
وقال، في حال جرت معالجة هذه العقبات، وارتفاع وتيرة إنشاء مصانع زراعية، يمكن حينها أن يلعب التصنيع الزراعي دورا إستراتيجيا في دعم القطاع والأمن الغذائي، بتوفير منتجات عالية الجودة وتنويع مصادر المحاصيل.
مساعد الأمين العام الأسبق بوزارة الزراعة د. جمال البطش، رأى أن التصنيع من الفروع الرئيسة للصناعات التحويلية الاستهلاكية، ويعتمد على التكنولوجيا لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحاصيل، ليمثل بذلك قيمة مضافة للمنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية، والنتائج التي سيحصل عليها المزارعون في نهاية الموسم.
وأشار البطش، الى أن التصنيع، يعتمد طرقا وأساليب علمية، لتوفير إنتاج الغذاء، بالإضافة للأساليب السليمة في حفظ المحاصيل بعد الحصاد، ما يقلل معدلات الهدر والفاقد منها إلى أدنى المستويات، بخاصة وأن غالبيتها كالخضراوات والفواكه، سريعة التلف، وتحويلها الى مواد أكثر ثباتا بحفظ بعضها لأيام أو أسابيع وأخرى لأشهر أو سنوات، سيؤدي الى وفرة مختلف الأغذية طوال العام.
ولفت الى أهمية التصنيع لما يقدمه من خدمة للمجتمعات الريفية، ومحاولته دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي بتأمين وتوفير الغذاء للمستهلكين بالكمية والنوعية اللازمين باستمرار، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وإنتاج فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق.
وأوضح أن التصنيع الزراعي حاليا، بات جزءا أساسيا من سلة الإنتاج الغذائي، ومن ثم فإن النهوض به وتنميته، يأتي في المقدمة عند متخصصي التنمية وصناع القرار، الى جانب دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الزواهرة، الى أن التصنيع الزراعي لا يقتصر على بواقي التصدير، بل وينطبق أيضا على فائض الإنتاج، الزائد عن احتياجات السوق، والذي يمكن عدم هدره تعظيم الاستفادة منه، بما يصب في صالح المزارع والمستهلك، وطمأنة المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفات وللأمن الصحي، لخضوعه لفحوصات واختبارات جدية، قبل طرحه في الأسواق المحلية.
وقال، يمتلك التصنيع الوطني عموما، فرصا تصديرية إلى العالم، لذا فإن الانتقال والتوجه إلى التصنيع الزراعي، يتطلب توفير بيئة لتحقيق التكامل الصناعي الزراعي، وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة به، وتقديم دعم وتمويل وحوافز، تسهم بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتحسين الإنتاج، وخفض أكلاف الزراعة، وحماية المزارعين، وبالذات صغارهم.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، بين أن هناك معوقات تواجه القطاع، تكمن في تردي تسويق المحاصيل، في وقت دعت فيه الإستراتيجية الوطنية للقطاع الى تسويق الفائض منها بتصديره أو إنشاء مصانع تستوعبه لتصريفه، في ظل تراجع تصدير محاصيلنا الى أقل من النصف.
وأضاف العوران، أن الحديث عن التصنيع الزراعي، يعني تشغيل أيد عاملة من مختلف التخصصات وعاملين، لافتا الى أهمية التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، أي التي يطلبها السوق المحلي، مبينا أن ذلك يحل جزءا من عقبة التسويق الزراعي.
الباحث في المركز الوطني د. حسان العسوفي، بين أن خطة تحفيز التصنيع في المدن الصناعية والتنموية، يسهم بتحقيق الأمن الغذائي، معتبرا ذلك محفزا للاستثمار في القطاع وتوفير فرص عمل.
وأضاف العسوفي، أنه يعد التوجه للتصنيع، حافزا أوليا لاستقطاب المستثمرين، واجتراح حلول لمعالجة الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل بين الحين والآخر، مشيرا الى أهميته بتوفير العملة الصعبة ومنتجات زراعية غير مستوردة، ما يخفف من كلف الإنتاج والحفاظ على المنتج المحلي، وزيادة الفرص التصديرية للخارج.
وأشار الى أن الاستثمار في هذا الجانب، يحسن سلاسل الإنتاج ويحقق قيمة للمنتج، لكنه تحد كبير من حيث تعزيز الإنتاجية واستدامتها، بالإضافة لتأهيل وتدريب العاملين فيه، لكن الاهتمام الرسمي بتشجيعه وتذليل الصعوبات المتوقعة، يجب أن يتبلور عمليا.
وفي هذا النطاق، وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي، لإنشاء المصنع الثامن، ضمن باكورة مصانع ستصل إلى 9 قبل نهاية العام، تعمل على تجفيف وتفريز وإنتاج مركزات الخضراوات، وتصنيع الفواكه، لافتا الى أن المصنع الجديد، سيصنع "نبات ستيفيا" من مصادر محلية؛ وهو بديل للسكر قليل السعرات الحرارية، ما يحقق أمن الجانب الصحي للمواطنين، ويخفض استيراد السكر التقليدي، والذي يصل إلى 100 ألف طن سنويا، وتوسيع زراعته محليا، بتوفير فرص تسويق وتصنيع للمزارعين للتوسع في زراعاتهم.
وأشار الحنيفات، إلى أنه وبرغم أهمية التصنيع في التنمية، ولما لها من أدوار في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل، وزيادة الدخل عبر سلاسل التوزيع، وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، بزيادة النشاط الاقتصادي الزراعي، ما يسهم بزيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف.
وبين، أن التصنيع الزراعي تحفز اقتصاد قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وربط المزارعين في الأسواق عبر تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المحاصيل؛ وجراء ذلك يمكنه تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار، والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.
ممثل الشركة عميد العايد، أكد أهمية أن تعاون الوزارة وسرعة الإجراءات وانفتاح الوزارة على الاستثمار بتشجيعه، لافتا الى أن "نبات ستيفيا" يصنف حاليا بالأكثر رواجا.
ولفت الى أن مشروع "نبات الستيفيا"، محاولة لتجسيد التصنيع الزراعي، باعتبارها من الأدوات المهمة للارتقاء بالقطاع، وإدخال القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وربطه بالصناعة عموما، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على الانتشار والتشارك مع القطاعات الأخرى، وانعكاسها المباشر على التنمية الاقتصادية، بخلق فرص عمل جديدة.



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