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تخفيض متدرج لمقاعد الطب من 1000 العام الحالي إلى 640 في 2026

9/11/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عقب اندلاع احتجاجات على تخفيض مجلس التعليم العالي أعداد الطلبة المقبولين على مقاعد الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2023/ 2024، تراجع المجلس عن قراره السابق، مستبدلا إياه بخطة متدرجة لتخفيض المقاعد تبدأ بقبول ألف طالب في الطب البشري للعام الحالي، وصولا إلى 640 طالبا في العام الدراسي 2025/ 2026.
كما قرر رفع الحد الأدنى لمعدل الالتحاق بالتخصصين نفسهما في الجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90) %، اعتبارا من بداية العام الجامعي 2024/ 2025.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وأقر فيها خطة تدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية تبدأ من العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.
وتدرجت الخطة بقبول ألف طالب للعام الجامعي 2023/ 2024 في تخصص الطب البشري موزعة على الجامعات الرسمية وفقا لما يلي: الجامعة الأردنية (200) طالب، جامعة اليرموك (150)، جامعة مؤتة (150)، جامعة العلوم والتكنولوجيا (200)، الجامعة الهاشمية (150)، جامعة البلقاء التطبيقية (150) طالبا.
كما قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية (بعد حصولها على الاعتماد الخاص).
وفي العام الجامعي 2024/ 2025 يخصص للقبول (800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20) %.
وفي العام الجامعي 2025/ 2026 وما بعد، يخصص للقبول (640) طالبا فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20) % للعام نفسه فقط.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصه على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصة في هذين التخصصين الهامين، إضافة إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات، وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حاليا في هذه الطاقات، كما أشار إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلا.
وكان عشرات الطلبة من خريجي الثانوية العامة نظموا احتجاجات واسعة واعتصامات أمام وزارة التعليم العالي ومجلس النواب للمطالبة بإعادة مقاعد الطب في الجامعات والالتزام بنسبة التخفيض التي كان أعلنها مجلس التعليم العالي بواقع 20 % وليس 70 %.
ورفعوا شعارات منها "أعيدوا لنا مقاعدنا" وغيرها من المطالب التي تؤكد أحقيتهم بهذه المقاعد.
وبالتوازي، ضغطت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب وشخصيات أكاديمية باتجاه إعادة مقاعد الطلبة، فضلا عن إعداد مذكرة نيابية بهذا الخصوص، حيث وعد وقتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بالعودة الى مجلس التعليم العالي ونقل التوصية النيابية إليه.
ووفقا لتصريحات سابقة لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أكد فيها لـ "الغد" أن عدد خريجي كليات الطب من الجامعات الأردنية والأجنبية بات يقارب الخمسة آلاف سنويا، فيما لا يتجاوز مجموع فرص العمل المتاحة لهم ألف فرصة.
وتستعد النقابة لاستقبال منتسبين جدد خلال السنوات الخمس المقبلة، يوازي عددهم عدد الأطباء المسجلين في النقابة منذ تأسيسها عام 1954، والذي يبلغ لغاية الآن 42500 طبيب وطبيبة، بمن فيهم المتوفون والمغتربون والمتقاعدون.
وقال الزعبي إن النقابات الصحية دفعت باتجاه تقليص مقاعد الطب في الجامعات الرسمية للحد من البطالة في صفوف الأطباء.
وبحسب التقديرات، فإن عدد طلبة الطب الموجودين على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية والأجنبية يبلغ 42 ألفا، منهم 22 ألفا في الجامعات الأردنية، و20 ألفا في الجامعات العربية والأجنبية.



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