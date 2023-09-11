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هل خفت صوت نواب عن مساءلة الحكومة؟

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






كشف التقرير الأخير الذي أصدره مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، والذي تناول أداء البرلمان التاسع عشر خلال العام الثالث من عمره، عن حالة من الترهل في الأداء النيابي في ممارسة مهامه وواجباته الدستورية المتعلقة بالمساءلة والمراقبة.
وأثبتت الأرقام التي طرحها "راصد" في تقريره صحة الحديث عن خفوت وتراجع نيابي في ممارسة المجلس لدوره الرقابي، أيدته آراء متخصصين بالشأن النيابي تحدثوا لـ"الغد"، واعتبروا أن هذا الخفوت أمر أصبح "شبه طبيعي" على مدار مجالس سابقة، موجهين أصابع اللوم للنواب أنفسهم.
ووفق تقرير "راصد" هناك 18 استجوابا فقط قدمها مجلس النواب للحكومة خلال الثلاثة أعوام من عمره أجيب على 55 % منها، وقدم مجلس النواب في عامه الثالث 406 أسئلة نيابيا قدمها 68 برلمانيا وبرلمانية، وأجيب على 80 % منها، فيما لم يتقدم ما مجموعه 55 نائبا بأسئلة خلال العام الثالث، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 51 سؤالا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، منها سؤالا أدرج لمرتين وسؤالا أدرج لثلاث مرات.
وخلال مناقشات الأسئلة النيابية بحسب تقرير "راصد" تم طلب تحويل 12 سؤالا إلى استجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة، إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين من أصل 12 سؤالا، وتم الاكتفاء بالإجابة على 21 سؤالا.
وبحسب تحليل الخبير في الشؤون البرلمانية وليد حسني، فإنه من المهمات الأساسية للنائب الرقابة والتشريع، والمشرع في الدستور ساوى بين المهمتين بحيث جعلهما في مرتبة واحدة، لذا فمن حق النائب ومن واجبه الدستوري أن يسائل الحكومة إما عن طريق السؤال أو الاستجواب.
لكن ما يجري على الأرض كما يضيف حسني، ومنذ مجالس عديدة مضت فإن النواب هم من تنازلوا عن مهمة وواجب المساءلة والاستجواب، الأمر الذي أدى إلى تقوية الصوت الحكومي في مواجهة الصوت النيابي الخافت، مشيرا إلى أنه إذا أجرينا مقارنة بين هذا المجلس والمجالس النيابية السابقة سنجد تراجعا واضحا ومثيرا للتساؤل لمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية.
هذا سببه، كما يرى حسني تخلي النواب وعدم استخدامهم للسلطة الرقابية المتاحة لهم، وأضاف "أقول وبكل اطمئنان إن ما كشفه تقرير "راصد" يعتبر من أقل المستويات الرقابية التي سجلتها المجالس النيابية السابقة، بمعنى أننا نعايش تراجعا مخيفا للدور الرقابي للنواب".
وأضاف أن أرقام "راصد" توضح أن أكثر من 16 استجوابا لم يتم مناقشتها، هذا سببه زهد وتراخي النواب أصحاب الاستجواب، الأمر الذي يبعث الشكوك ويجعلنا نطرح تساؤلات عدة مثل هل حصل النائب على أجوبة لا يجوز للرأي العام الاطلاع عليها؟ هذا إن حدث فإن النائب في هذه الحالة يعتبر شريكا مع الحكومة في حجب المعلومات عن الرأي العام.
"لا جديد" هكذا علق الخبير في الشؤون البرلمانية والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، على أرقام مركز "راصد" التي كشفت عن ضعف نيابي في ممارسة دورهم في المسائلة، واعتبر أن هذا الأمر ظاهرة متكررة على مدار المجالس النيابية السابقة، ناهيك عن أن هناك نوابا يدخلون ويخرجون من المجلس دون تقديم أسئلة للحكومة أو استجواب.
وبحسب رأيه، فإنه إضافة إلى غياب الاستجواب، فهناك أيضا تلميح بالاستجواب يمارسه بعض النواب، لكن حينما تأتي اللحظة يختفي الاستجواب.
واعتبر الرنتاوي أن ما يحدث مشكلة حقيقية في مجلس النواب الحالي فيما يتعلق بضعف دوره الرقابي والسياسي والتشريعي، الأمر الذي يفسر سبب تآكل مكانة مجالس النواب لدى الرأي العام.
ومن وجهة نظر المدير التنفيذي لمركز "راصد" الدكتور عامر بني عامر كما جاء لـ"الغد"، تراجع عدد أسئلة النواب وانخفاض الجلسات الرقابية بشكل عام، يمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة، لعل الزاوية الأهم هي أن حجم التفاهمات ما بين الحكومة والنواب ارتفع وقد تكون أحيانا إشارة لمستوى رضا النواب عن الحكومة، فقد يكون هذا الرضا قد ارتفع خاصة وأن الحكومة أنهت ثلاثة أعوام من عمرها ما يعني أن العلاقة قد تطورت بين الطرفين.
وأضاف "لكن بالمجمل العام فإن تراجع المستوى الرقابي في هذا البرلمان والبرلمانات السابقة، للأسف الشديد، له علاقة ببنية البرلمان وبنية الكتل، فعندما تكون الكتل ضعيفة لا بد أن ينتج تراجع في العمل الرقابي، لأن العمل الرقابي والاستجوابات تحتاج إلى حشد النواب وحشد كتل تسانده، وهناك كثير من النواب تراجعوا عن أداء دورهم الرقابي أو توجيه أسئلة للحكومة لأنهم يعلمون أنه لن يكون لديهم عدد كاف من النواب لمساندتهم.
ناهيك أيضا موضوع الإطار الإعلامي والرغبة في الظهور للإعلام وهو ما سجلناه في "راصد" كما يستكمل بني عامر، هناك نواب يظهرون أمام الإعلام ويعلنون أنهم يريدون تسجيل استجواباتهم للحكومة لدى الأمانة العامة، لكنهم لا يقومون بذلك وهو بحسب اعتقادي فأنهم يريدون أن يظهروا أمام الإعلام والجماهير لكن في إطار الغرف غير المعلنة يريدون أن يبقوا على علاقة طيبة مع الحكومة ولا يريدون أن يحدثوا شرخا معها.



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