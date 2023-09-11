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الأردن والسويد يحشدان لتنظيم مؤتمر لدعم الأونروا

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






يحشد الأردن والسويد، حاليا، جهودا دبلوماسية لتنظيم مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها الشهر الحالي.
ويبذل الأردن جهودا كبيرة لدعم الوكالة، من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي لتستمر في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية للاجئين.
ويعول الأردن على المؤتمر، في اعتماد إستراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، ترأسا في نيويورك، العام الماضي، اجتماعا وزاريا لدعم وكالة (الأونروا)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وحضره عدد من وزراء خارجية وممثلو نحو أربعين دولة ومنظمة دولية، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
وركز الاجتماع على وضع سياسات وإستراتيجيات من شأنها ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطنيين في مناطق عملياتها الخمس.
وعمل الأردن والسويد معا في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، حيث نظما منذ العام 2018 عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة وتقليص العجز في موازنتها في السنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.
ومنذ 10 سنوات، تواجه "الأونروا" نقصا في التمويل، وفي كل عام يرحل النقص إلى العام الذي يليه رغم توجيه النداءات والمناشدات في بداية كل عام لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سورية ولبنان والضفة الغربية -التي تشمل القدس الشرقية- وقطاع غزة والأردن.
وتقول المنظمة الدولية إن نقص التمويل على مدى 10 سنوات قد أثر بشدة على جودة بعض خدمات الوكالة.



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