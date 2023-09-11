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الزعبي: بوادر إيجابية لبحث أجور الأطباء ونظام الصندوق التعاوني

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






اجتمعت اللجنة المشكلة لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور أمس الاثنين في وزارة الصحة وبحضور جميع أعضائها.
وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن اجتماع اللجنة أمس الاثنين تمخض عنه الاتفاق على بحث آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني من خلال لجنة فنية مختصة ولجنة فنية أخرى لبحث لائحة أجور الأطباء.
وأضاف الزعبي في تصريح لـ"الغد" أنه سيتم بحث موضوع صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وأثر رفع الأجور واللائحة الجديدة على تكلفة التأمين الصحي لدى الوزارة والحكومة والضمان الاجتماعي.
وأكد أن اللجان المشكلة ستجتمع في الأسبوع المقبل بعد تسمية أعضائها عبر اجتماعات مكثفة ليتم إنجاز العمل بصورة أسرع.
واعتبر الزعبي أن هناك بوادر إيجابية لحل المعضلات، مبينا أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والحكومة بشكل عام والبنك المركزي مهتم جدا بإنجاز هذه المسألة.
وأضاف أن هناك اهتماما أيضا بإنجاز لائحة أجور جديدة أو التعديل عليها بل بوضع سياسة إستراتيجية لسنوات طويلة تربط لائحة الأجور بعد إقرارها في آلية معينة لها علاقة بالتضخم والاقتصاد".
وأشار الزعبي إلى أن قاعدة الحوار والتفاوض ستنطلق من لائحة أجور سنة 2021 وهي قاعدة التفاوض الأساسية، مضيفا "سنبدأ بالإجراءات الجديدة التي لم تكن واردة في لائحة 2008".
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاتفاق على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.
وأكد الاجتماع أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورة العلاجية للدولة، والتأكيد بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص اليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.
ولغايات تنظيمية، اتفقت اللجنة على حصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة.
يذكر أن اجتماعا عقد بوزارة الصحة في آب (أغسطس) الماضي، أنهى خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.
وتصاعد الخلاف بعد أن رفض اتحاد شركات التأمين تنفيذ العمل بالصندوق التعاوني للنقابة، وعدم الالتزام بلائحة الأجور الطبية لسنة 2021 واستمرار تعامله بلائحة عام 2008.
وأكدت نقابة الأطباء حينها أن لا تراجع عن لائحة الأجور 2021 وأن أي تفاوض سيكون استنادا للائحة الأخيرة التي وضعتها.



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