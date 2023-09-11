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لجنة مراجعة الجمعيات تشرع بمناقشة بنود القانون المقترحة للتعديل

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






شرعت لجنة مراجعة قانون الجمعيات في اجتماعها الثالث الذي عقد أمس الاثنين، بمراجعة المقترحات التي انتهت لها اللجنة السابقة بشكل تفصيلي وفقا لبنود المواد المقترحة للتعديل، مع الأخذ بكل الملاحظات التي يقدمها أعضاء اللجنة وعكسها بشكل أولي على صياغة البنود في القانون.
ويأتي اجتماع اللجنة الثالث بعد قرار وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بإعادة تشكيل اللجنة في 21 أغسطس الماضي، لدفع عجلة مراجعة قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 المتعطلة منذ 2021 ، وسط توقعات متباينة في أوساط مجتمع مدني من الانتهاء من القانون الجديد وإقراره خلال أعمال الدورة البرلمانية العادية المقبلة.
وعلمت "الغد" أن اللجنة التي يرأسها أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز، ستعقد مجموعة من الاجتماعات في الأيام المقبلة قبل أن تعقد خلوتها "التشاورية" الموسعة في منطقة البحر الميت على مدار 3 أيام والتي حددت أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع القادم موعدا لها.
وتهدف الخلوة، بحسب التسريبات، إلى الاستماع إلى ملاحظات النواب والأعيان على التعديلات المقترحة والأخذ بها، في إطار عملية كسب التأييد والإسراع في إقرار مشروع القانون الجديد.
وفي الإطار، تعتبر عملية توحيد إجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات، العمود الفقري لتعديل القانون ومطلب أساسي من منظمات المجتمع المدني الناشطة، في الوقت الذي تعمل نحو 4 آلاف جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية من أصل 6 آلاف جمعية خيرية متنوعة موزعة على الوزارات.
كما يعتبر توحيد مرجعية الرقابة والتمويل، من الأسس الرئيسية في تعديل القانون والتي تعتقد المصادر بأن ترك آلية التمويل بيد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتشتت إجراءات عمل الجمعيات بين وزارات مختلفة في الوقت ذاته، لن يسهم في تطور عمل الجمعيات.
وتحاول لجنة المراجعة إيجاد توافقات على توحيد هذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن عملية تصنيف الجمعيات تعتبر أيضا من القضايا المطروحة للنقاش والتي تشير المصادر إلى رغبة الحكومة بها، فيما تعتقد المصادر بأن عملية التصنيف لا يمكن أن تنظم من خلال القانون ذاته، بل تحتاج إلى أنظمة أو تعليمات منفصلة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية مرارا عن ضرورة "تصنيف الجمعيات"، فثمة تساؤلات حقوقية بحسب المصادر، حول المعايير المتوقعة لعملية التصنيف مع وجود خشية من استخدام هذا التصنيف "لإيقاع العقوبات أو للجوء إلى الثواب أو العقاب" على الجمعيات الأضعف أو الأصغر إذا ما تم اعتماد معايير دون دراسة.
وتشير تسريبات عن اللجنة، إلى أن أي معايير سيتم اعتمادها إذا ماتم التوافق على عملية التصنيف، لابد أن تكون خاضعة لدراسات معمقة تتجاوز مسألة عدد المنتسبين والأنشطة والالتزام بالإفصاح المالي وحجم الموازنات لها، لأن أثر جمعيات صغيرة في بعض المناطق النائية قد يكون له أهمية قصوى أمام جمعيات كبرى وناشطة في بعض المدن.



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