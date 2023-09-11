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محافظة: لا قرار بعد بإجراءات وقائية في المدارس بسبب المتحوربيرولا

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في تصريح لـ"الغد" أمس أنه لم يصدر أي شيء بعد من قبل لجنة الأوبئة بخصوص اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية في المدارس بسبب المتحور اوميكرون الجديد BA.2.86 ( بيرولا)، توافقت آراء خبراء تربويون على أن الوضع الصحي في المملكة مستقر ولدينا الخبرة الكافية في طريقة التعامل معه فالمطلوب بهذا الشأن هو مجرد خطوات وقائية كتهوية الغرف الصفية وتوعية بأهمية النظافة الشخصية وبطرق الوقاية منه وتشجيع الطلبة على ارتداء كمامات.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية قد أشار في تصريحات صحفية سابقة لـ"الغد" لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة حيث وصلت العينات الإيجابية للفيروس إلى 17 % الشهر الماضي.
وبين المركز في تصريحه آنذاك، أن الوضع الوبائي في الأردن، يشير إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد العينات الإيجابية لكوفيد- 19 حيث تفيد إحصائيات أحد مختبرات القطاع الخاص (والتي تمثل الحالات غير شديدة) ارتفاعا في الأعداد حيث وصلت نسبة الارتفاع في شهر آب 42 % عن شهر تموز وبنسبة إيجابية 17 % في آب مقابل 9 % في تموز، إلا أن إحصائيات الحالات الشديدة للأمراض التنفسية المدخلة للمستشفسات بينت زيادة حوالي 20 % في الأسبوع الأخير من شهر آب وكانت نسبة الإيجابية 3 % فقط.
وتوقع المركز الوطني من جانبه، ارتفاع الإصابات في الخريف، مشيرا الى أن التحدي الكبير، تمثل بعودة الإصابات في الشتاء والخريف وطلبة المدارس، لكن ما يطمئن هو أن اللقاحات التي يتلقاها المواطنون فعالة، وتعمل شركات أدوية على تطويرها، بما يتناسب مع المتحورات الجديدة.
وأوصى مجلس السياسات بوضع الكمامات على نحو غير ملزم في الأماكن المغلقة والتباعد قدر الإمكان، وتكثيف التوعية بالنظافة الشخصية، بخاصة عند الأطفال في المدارس والحالات ذات الاختطار العالي وأصحاب الأمراض المزمنة.
إلى ذلك، أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة عدم وجود أي مبرر يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير صحية احترازية في المدارس بسبب المتحور الجديد، وعلينا التعايش مع هذا الأمر، كون طريقة التعامل مع هذا الفيروس باتت معروفة للجميع.
وقال النوايسة إن التجربة الأولى خلال جائحة كورونا منحت الوزارة فرصة حقيقية لمعرفة كيفية التعامل مع أي ظرف استثنائي، وأصبح لديها تراكم خبرة لمواجهته مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة وكوادرها بعد تجربة كورونا أصبح لديها خطط لإدارة الأزمات والطوارئ وكيفية التعامل معها.
وأشار إلى أن التصريحات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن فيروس كورونا ومتحوراته أصبحا مرضا اعتياديا مثل الانفلونزا وعلينا التعايش معهما.
وبين النوايسة أن بعض أيام العام الدراسي تتزامن مع موسم الفيروسات التي تمتد من شهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى بداية نيسان (أبريل) المقبل فالمطلوب الآن هو زيادة التوعية الصحية لدى الطلبة، فضلا عن اهتمام أولياء الأمور بالجانب التغذوي لأبنائهم خلال الفترة المقبلة وإعطائهم الفيتامينات اللازمة التي تزيد من مناعتهم.
بالإضافة الى الحرص على تهوية الغرف الصفية باستمرار وتشجيع الطلبة لارتداء كمامات داخل الصفوف، وعدم المصافحة بالأيدي.
واعتبر النوايسة أن تعليق دوام المدارس خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية تسبب في إحداث هدر تعليمي لدى الطلبة ما زلنا نعاني من آثاره حتى الآن الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج التدخلات العلاجية لاسيما وأن الفاقد التعليمي وصل إلى أكثر من 60 % وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وأشار النوايسه إلى أن الوزارة قررت في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، تقديم موعد الدوام المدرسي نحو 10 أيام عن الموعد المعتاد، لتتمكن من تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي بكفاءة وفاعلية، عبر برنامج التدخلات العلاجية.
ولفت النوايسة الى أن الوزارة حددت 13 إجراء علاجيا ستنفذ اعتبارا من العام الدراسي الجديد، لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، ومن أبرزها: توسيع زمن التعلم مع بدء العام الدراسي في 20 الشهر الحالي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الثاني.
وأكد النوايسة أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية و(الأونروا)، مشيرا إلى أن طلبة الصفوف الثلاثة الأولى لديهم برنامج خاص بهم، وهو برنامج القراءة والحساب والمعمول به في وقت سابق من الوزارة لطلبة هذه المراحل.
ونوه الى أن الخطة العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي لمبحث اللغة العربية، سيجري عبر تخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية لتنفيذ الأنشطة لمعالجة الفاقد التعليمي لهذا المبحث.
وبشأن مبحث الرياضيات، أوضح أن آلية المعالجة ستكون بتخصيص 10 دقائق من كل حصة لتنفيذ التدخلات العلاجية، لتعويض الفاقد التعليمي وما تبقى من مدة الحصة الأصلي وهو 35 دقيقة، سيخصص لإعطاء المادة الدراسية من المنهاج المعتاد.
من جانبها، أوضحت معلمة الصحة المدرسية في إحدى المدارس خولة البعجاوي أن فيروس كورونا ومتحوراته لا يستدعي القلق والخوف فأصبحنا ندرك أن الجانب الوقائي هو السلاح الوحيد لمواجهته.
وبينت أن البعجاوي أن المطلوب بهذه المرحلة مع تزامن موسم الفيروسات توعية الطلبة بأهمية النظافة الشخصية والتهوية الغرف الصفية وتغطية الفم والأنف عند السعال، وتوفير المعقمات والصابون.
وشاركهم الرأي الخبير التربوي صالح البركات الذي قال إن الإردن اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا وهذه الخبرة أصبحت الموجه للسياسات الحكومة بما فيها وزارة التربية والتعليم للتعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته.
وقال البركات أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة باعتباره خبيرا في مجال الأوبئة كان من أشد المنادين بعودة التعليم الوجاهي في المدارس خلال جائحة كورونا.
وأكد أنه ليس مقبولا أن تكون هناك إعاقة أو تشديد على العملية التعليمية بسبب هذا الفيروس أو المتحورات الأخرى، بل المطلوب فقط اتخاذ إجراءات توعوية. وبين أن جائحة كورونا تسببت بأحداث هدر تعلمي كبير مازلنا نعاني من آثاره.



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