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رحاحلة يكتب: ما نريكم إلا ما نرى

9/11/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حازم رحاحلة






تلقينا ببارقة من التفاؤل إشارات الى مضامين التصنيف الائتماني المحدث للأردن الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، والذي اثنى بها على الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الأردني، وسرعان ما تهافتت التصريحات الحكومية التي استخدمت احد مضامينه للتأكيد على نجاعة وكفاءة الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها.
وبنظرة المتابع، هناك أمران اساسيان يدفعاننا الى المزيد من التحري والتمحيص في حيثيات الإشارات التي تضمنها التقرير، أولهما، موضوعي ومرتبط بشكل أساسي بمدى القناعات المتولدة لدى شريحة لا يستهان بها من المواطنين وربما لدى شريحة أوسع من المختصين بأن طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة ونوعيتها لا تنسجم مع التحديات التي نواجهها ولا مع التطلعات التي يرمي مسار التحديث الاقتصادي الى تحقيقها. الامر الثاني هو كمي ومعياري، فزخامة الثناء على الإجراءات الإصلاحية، بحسب التصريحات الحكومية، لم يترافق مع تحسين التصنيف الائتماني ولا مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" الى نظرة "إيجابية"، وهي النظرة التي ما تزال تلازمنا منذ آذار 2018، أي قبل اطلاق الرؤية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي.
فالتصنيف الذي تصدره مؤسسات التقييم الدولية يعتمد على العديد من العوامل والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تصدر مؤسسة تقييم تصنيفًا يشير إلى أن النظرة المستقبلية لدولة ما انها "مستقرة"، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للمواطنين أو أن الحكومة قامت بالإصلاحات اللازمة، فالاعتماد على تصنيف واحد دون الالتفات الى الواقع ليس دقيقا، وعبارة "مستقر" قد تعني ببساطة أن الوضع الاقتصادي للدولة لن يتغير بشكل ملحوظ في المستقبل القريب. فإذا كانت الحكومة تستند إلى هذا التصنيف للترويج لنجاحاتها وفاعلية السياسات والإجراءات التي تنتهجها، فما ذلك الا حوار ذاتي في أروقة الحكومة نفسها.
وحتى نكون واقعيين، فإن تعديل التصنيف الائتماني يحتاج الى اجراءات اصلاحية ملفتة على ارض الواقع وثمارا قد بدأ بالفعل قطافها. وحتى نكون منصفين ايضا، فإن ما عزز إبقاء الأردن على التصنيف ذاته، دون تراجعه لا سمح الله، يتمحور في صلابة سياستنا النقدية والتحسن المشهود في الإدارة الضريبية وفي ما عدا ذلك فما يزال نهجنا الاقتصادي يراوح مكانه التقليدي، باستثناء إقرار عدد من الأنظمة والقوانين التي وعلى الرغم من أهميتها الا انها ليست كافية. فدور الحكومة اختزل في السنوات الاخيرة بالمهام المناطة بديوان التشريع والرأي وفي اعداد الخطط والاستراتيجيات دون تطبيق على ارض الواقع، ومن ثم اطلاق التصريحات والخطابات والتنصل من الإنجازات الفعلية انتظارا "للقادم الأفضل".
التقرير الذي تغنت به الحكومة ولم تصرح بكل مكوناته، يؤكد على ان مستويات الدين ما تزالت مرتفعة واعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، والتقرير نفسه يتوقع ان يحقق الأردن معدل نمو اقتصادي بحدود 3 % سنويا على امتداد الفترة 2024-2026، وهو معدل لن يكون كافيا للمحافظة على معدل البطالة الذي ما نزال في ذروته، وبهذا نكون قد اقتربنا من منتصف الإطار الزمني لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي دون تحقيق ولو جزء يسير من أهدافها، وقد يتم تبرير ذلك بأن الازدهار المنشود سيؤتي أكله خلال السنوات المتبقية منها، الأمر الذي يتطلب معجزات اقتصادية لتحقيقه.
ربما ما يتوجب ان تدركه الحكومة، ان الاعتراف بالمشكلة يشكل مفتاحا اساسيا لحلها، فالاختباء وراء الإشارات العابرة والهروب من الواقع بكثرة التعديلات الوزارية لن يجدي نفعا. فالفرق بين ما ترونه وما نراه كبير، وحتى نرى ما ترونه، اخرجوا من بوتقة التصريحات وأدركوا حجم الفرص كما هي التحديات، وأرونا ما لديكم.



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