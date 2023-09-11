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غلاء ناري لأسعار السلع

9/11/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: نوحاما دويك
في كل وليمة رأس السنة أكون مسؤولة عن إعداد عدد من أطعمة العيد السنوية وكعكة العسل التي علوها مدوخ كطعمها. لدي قائمة معروفة من المنتجات التي أشتريها.
هذه السنة خرجت من مشروع المشتريات للعيد وأنا تعبة عاطفيا وماليا. فبينما كنت أجري مشترياتي في السوبرماركت الضخم المعروف بأسعاره المعتدلة، كان يخيل لي أن العربات هذه السنة محملة أقل وأن الطابور على الصناديق كان أقصر من المعتاد -مشهد شاذ في أيام ما قبل العيد.
لاحظت امرأة شابة وقفت لساعة طويلة أمام منصة الفواكه المجففة. كانت تقارن الأسعار وتتردد، وفي نهاية الحديث قالت بينها وبين نفسها، غال على نحو فظيع، فلا داع هذه السنة أن تكون مكسرات.
وبالفعل، كيف يحتمل أن ترتفع أسعاره في ذروة موسم العنب بهذا القدر؟ كيف يمكن شراء سمك طازج بسعر 90-120 شيكلا للكيلوغرام. وحتى في مجال مواد التنظيف الأسعار ارتفعت وترتفع.
ما الذي يفعلونه هناك في وزارة المالية؟ لماذا لا تشتعل الأضواء ليل نهار لإيجاد السبل لتخفيض غلاء المعيشة؟ فهذا هو ما وعدوا به الناخبين. صحيح أن رئيس الوزراء عقد في الأسبوع الماضي الكابينت كي يعالج غلاء المعيشة لكن لم تخرج أي بشرى من هناك، إذ لم يتخذ أي قرار.
صحيح، ليس كل شيء مرتبطا بإسرائيل، وفي كل العالم تشهد الدول ارتفاعا للأسعار ينبع بعضها من سنوات كورونا التي رفعت جدا أسعار نقل البضائع في العالم، الى جانب مصاعب في التوريد لأن بعض الدول كانت مغلقة.
من حيث الوقائع، الأسعار ترتفع على نحو شاهق، وليس للإسرائيليين الذين يختنقون تحت العبء ترف الهرب الى الخارج. لقد أخذوا منه حتى الحق في الهروب، إمكانية أن ننسى قليلا وعاء الضغط الذي نعيش فيه ونسافر في إجازة قصيرة وبعيدة. حتى وقت أخير مضى كانت عملتنا من الأقوى في العالم وكان هذا ملموسا عند شراء بطاقات السفر، التي كانت أسعارها تذكر بالدولار، وكذا في الإقامة في الخارج.
للضربة التي تلقاها الاقتصاد، في البلاد وفي العالم، بسبب كورونا، أضيف عندنا الإصلاح القضائي الذي يوجد من يدعون بأن ضرره على الاقتصاد أشد بسبب انعدام اليقين الذي يخلقه. من هنا هروب التكنولوجيا العليا، ضياع المداخيل من الضرائب وانخفاض الشيكل بنحو 20 % من قيمته في غضون نصف سنة. هذا دراماتيكي في كل ما يتعلق بالاستيراد وبالسفر الى الخارج.
اليوم يعرف الجميع، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن الوضع الاقتصادي أقل جودة. قبل نحو أسبوع، في لجنة المالية، قال: "وضعنا الاقتصادي أقل جودة مما افترضناه... الإشارات تتأكد جدا في ضوء الحملة التي تديرها جهات عديمة المسؤولية ممن يحاولون المس بالاقتصاد في إطار صراعهم السياسي ضد حكومة اليمين والتعديلات المهمة التي تسعى لأن تمررها في جهاز القضاء".
يمكن الاستنتاج من أقواله بأن الإصلاح القضائي هو الذي يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي الذي قبل ثمانية أشهر حسده الكثيرون في العالم على استقراره.
ورغم حقيقة أننا نعرف السبب، لا يوجد أحد يوقف التدهور نحو الهوة. العكس هو الصحيح يوجد هناك ما يكفي من الناس الذين يقولون: تعالوا نصل الى شفا الهوة، وعندها نتخذ خطوة الى الأمام ونرى ماذا سيحصل. لأولئك أقول: نحن غير مستعدين لأن نسير معكم الى الجحيم. اصحوا قبل أن يفوت الأوان. أنتم حكومة فتية وبعضكم يتولى المنصب لأول مرة. تذكروا: لا توجد فرصة ثانية لخلق انطباع أولي ناجح.



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