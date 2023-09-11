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المعركة لإشعال السجون الأمنية

9/11/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






من ايتمار آيخنر:
المعركة على القيود التي ستفرض على السجناء الأمنيين – بلغت أول من أمس نقطة الغليان حين وقف كل قادة جهاز الأمن – بدعم رئيس الوزراء نتنياهو – ضد مطالبة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير فرض القيود وحذروا من أن الأمر سيؤدي إلى تصعيد أمنى في أثناء الأعياد.
على خلفية الارتفاع في الإخطارات بالعمليات قبيل الأعياد، عقد رئيس الوزراء نتنياهو أول من أمس مداولات أمنية. في أساسها كان قرار الوزير بن غفير تقييد الزيارات التي يتلقاها السجناء الأمنيون الفلسطينيون. فحسب التعليمات الجديدة، ستقيد زيارات عائلات السجناء الأمنيين لمرة كل شهرين بدلا من كل شهر. وقد أعلن السجناء عن بدء إضراب جماعي عن الطعام يوم بعد غد، إذا ما نفذ قرار بن غفير حقا.
أثناء المداولات أول من أمس، سجل تراشق للأقوال بين رئيس الأركان هرتسي هليفي وبن غفير. فقد قال رئيس الأركان: "إنه يوجد الكثير من البنزين على الأرض". يجب أخذ أعواد الثقاب. حياة المواطنين أهم من تغيير شروط حياة أناس هم على أي حال في السجون. في موضوع السجناء من الصواب البحث بعد الأعياد بسبب هذا".
"حياة المواطنين تسبق وبالذات بسبب هذا يجب تغيير شروط المعتقلين"، إجابه بن غفير. "هم في السجون وسيعودون إلى العمليات.
وكلما تقدمت المناقشات ازدادت احتداما. "لا يحتمل أن يكون بعد أن اتخذ القرار، واتفق على إجراء بحث في موضوع السجناء، يتخذ الوزير بن غفير قرارا مغايرا ومنفردا"، قال وزير الدفاع يوآف غالنت بغضب.
"اهتم بوزارتك"، أجابه بن غفير. "أنا أهتم بوزارتي فلا تتدخل في وزارتي".
غالنت: "المناطق ليست من صلاحياتك".
بن غفير: "توجد لدي مسؤولية عن أمن حياة اليهود وأنت لن تتدخل في وظيفتي. السجناء ليسوا أنت. دوما تطرحون الحرم والسجناء ووحدة الساحات. وكل مرة محظور لمس السجناء، لأن هذا يمكن أن يهيج الخواطر وبالتالي محظور أبدا تغيير شروط معيشتهم. سيدي رئيس الوزراء هم في شروط معيشية أفضل من الفندق الذي كنت فيه.
غالنت هاجم بن غفير: "نتفق على شيء ما وأنت تفعل خلافه. وأنت تشعل الميدان ودولة إسرائيل تتحمل الأثمان".
بن غفير: "لم تنتخب كي تقود وزارة الأمن الداخلي أيضا. انزع يديك عن وزارتي. يقتل هنا أناس. المخيم الصيفي في السجن هو الذي يعرض حياة المواطنين للخطر".
كما أن رئيس الشاباك رونين بار ومنسق شؤون الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان، اعتقدا أنه ليس من الصواب تقييد زيارات السجناء الآن.
وفي ختام النقاش أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن التقييد للسجناء الأمنيين سيؤجل: "القرار في شؤون السجناء الأمنيين لن يتخذ إلا من قبل رئيس الوزراء والكابينت". أما بن غفير، فأصر على البحث في قيود السجناء في جلسة الكابينت غدا (اليوم) لكن نتنياهو عارض ذلك، لأن البحث يعنى بسيناريوهات معينة تتعلق بالاستعداد للمواجهات.



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