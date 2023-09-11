Tuesday, 12 September 2023 08:11 GMT

أسباب أخرى غير عجز الشرطة وراء تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي

9/11/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: ضياء حاج يحيى ويهوشع براينر

سهام هيكل مرت بهذه التجربة، الإشاعات، الشرطة، الخبر المؤكد وبعد ذلك العزاء. أيضا أن تعيش مع اللغز هي تعودت على ذلك. مع سؤال من أطلق النار ومع التوقع الذي لا يتحقق، أن يتم إلقاء القبض على الجاني وأيضا مع سؤال هل سيحدث ذلك مرة أخرى ومتى. لقد مرت تقريبا 12 سنة منذ قتل زوجها وأولادها داخل بيتهم في أم الفحم. وفي الشهر الماضي، حصلت على إجابة عن أحد الأسئلة: آخرها. أسعد أبو هيكل شقيق زوجها المتوفى أضيف إلى قائمة القتلى في المجتمع العربي. لقد كان عمره 50 سنة عند موته.
حسب الشكوك، فإن خلفية قتل شقيق زوج هيكل المتوفى كانت خلافات مالية. حتى هذه اللحظة، حيث لم يتم اعتقال أحد بعد، هذه فقط شكوك نظرية. أيضا هذا أكثر من المعلومات التي لدى الشرطة فيما يتعلق بالقتل الثلاثي في العام 2011، زوجها توفيق وولداها محمود وأحمد. "ما الذي لم نفعله من أجل اعتقال القتلة"، قالت للصحيفة. "كاميرات؟ أعطيناهم. شهادات؟ قمنا بتقديمها. لقد تعاونا بشكل كامل، بكل الجزئيات، لكن دائما حصلنا على وعود عبثية من الشرطة بأنها ستقوم بإلقاء القبض على القتلة".
والد العائلة، تقول الأرملة: "لم يكن له نزاع مع أحد. ربما إنه كان هناك خطأ في التشخيص، وربما هذه كانت مقدمة لظاهرة تحولت الآن إلى ظاهرة أكثر انتشارا؛ أحد الأقارب البعيدين لشخص يوجد في ضائقة. "اليوم لا يترددون في الانتقام من أحد أبناء العائلة، حتى من الدرجة الثانية، من أجل التسبب بالألم للمجرم الذي تشاجروا معه"، قال مصدر في الشرطة. "هذا يصعب علينا معرفة الهدف المقبل". وعلى خلفية حالة هيكل، فإنه من غير المستبعد أن هذا كان الأسلوب نفسه. "ظاهرة قتل أحد أبناء العائلة البريئ كانتقام لمجرمين ليست ظاهرة جديدة"، أضاف المصدر نفسه. "لكن مؤخرا نحن نشاهد استخداما زائدا لها مقارنة مع السنوات السابقة".
لكن القتل كتحذير، هو سبب واحد من بين بضعة أسباب تقف وراء الارتفاع المستمر في عدد القتلى في المجتمع العربي، الذي وصل في العام 2023 وحده إلى 174 شخصا. قائمة الأسباب، أو الخلفيات، التي تطول تشمل بالأساس، اشتداد الحروب بين التنظيمات والعائلات، وأيضا ازدياد النزاعات على خلفية مالية والاستخدام المتفشي للسوق الرمادية، بما في ذلك حقيقة أن الكثيرين في المجتمع العربي ليسوا زبائنا في البنوك. اتساع ظاهرة أخذ رسوم الحماية والنزاعات على العقارات وما شابه وأيضا عجز الشرطة. إضافة 'لى النقص في المعلومات، يقولون هناك: "إن الاحتجاج في أرجاء البلاد أيضا يصعب على الشرطة العمل كما كانت تعمل في السابق".
الناصرة ربما تكون نموذجا جيدا للطريقة التي يجتمع فيها عدد غير قليل من هذه العوامل معا. 34 شخصا على الأقل قتلوا في المدينة في السنوات الثلاثة الأخيرة، نتيجة الحرب بين تنظيمات سمير بكري وناصر الحريري (28 شخصا قتلوا في السنتين الأخيرتين). هذا بدأ مثلما في عدد كبير من هذه القصص بالانقسام. في البداية هذه التنظيمات عملت معا، لكن في أعقاب عداء حول مراكز السيطرة في المدينة، من بينها السوق الرمادية والجباية، فقد تحولت إلى عداء. من هنا، فإن الطريق إلى محاولات القتل وتنفيذها، وأعمال الانتقام الأخرى، كانت قصيرة، وكلما مر الوقت تدخل إلى الصورة عوامل أخرى، إجرامية وعائلية، في الناصرة ومحيطها.
"عندما يقتل جندي من منظمة إجرامية في نزاع، فإن عائلته تطالب بالثأر، إما من شخص في التنظيم المعادي أو أحد جنوده"، قال مصدر في الشرطة. "عندها يتوسع النزاع". في هذا الوضع، يضيف المصدر نفسه، فإنه لا يعود هناك نزاع واحد محدد. "أنت تجد نفسك في دائرة أوسع، التي لا توجد لديك أي معلومات استخبارية دقيقة عنها"، شرح المصدر. "هذه الدائرة تتوسع وأنت تقتل لي أحد الأبرياء وأنا أقتل لك أحد الأبرياء، وهذا هو أحد أسباب ارتفاع عدد القتلى في هذه السنة".
منظمة امير بكري، توجد على رأس قائمة المنظمات المطلوبة من قبل شرطة إسرائيل، إلى جانب أسماء معروفة أكثر أو أقل مثل أبو لطيف والحريري وعائلة جاروشي، التي انقسمت إلى منظمات ثانوية.
المصدر المالي الرئيسي لأبو لطيف، مثلا، الذي يعتبر أحد منظمات الجريمة الكبرى، هو السيطرة على المناقصات، من بينها مناقصات جهاز الأمن، وابتزاز الرسوم. وحسب تقديرات الشرطة، فإنه في السنة الماضية حصلت هذه المنظمة على مليار شيكل تقريبا. لكن بعد ذلك تم اعتقال رؤساء هذه المنظمة، لكن الأموال واصلت التدفق والنشاطات الإجرامية لم تتوقف. منظمات معادية سارعت إلى الدخول مكانها.
يطرح السؤال أين هي مسؤولية الشرطة عما يحدث؟ شخصيات في المجتمع العربي، من بينها المتورطون في مشكلة الجريمة والعنف فيه، تعتقد أن الشرطة ببساطة قد رفعت يدها، وبشكل أكبر بعد تشكيل الحكومة الحالية. "من الواضح للجميع أنه توجد هنا مشكلة شرطية"، قال رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي. "نحن لا نرى رجال الشرطة في الشوارع". عبد الحي أشار إلى أنه قبل بضع سنوات عندما كانت تحدث عملية قتل، فإن الشرطة كانت تجتمع وتشرك وجهاء المجتمع العربي في التطورات. "حتى لو كان الوضع صعبا والقضايا لم يتم حل لغزها. إلا أننا شاهدنا أنه كان يوجد قلق وكانت هناك نية"، قال. "الآن وكأنه لم يحدث أي شيء. هذا بالفعل غريب. لا يمكن تفسير ذلك". منذ فترة قصيرة قتل شخص يعرفه بشكل شخصي وهو مدير عام البلدية عبد الرحمن قشوع. أنا أتساءل "اذا كان مدير عام بلدية قد قتل فما هي أهمية مركز الشرطة في المدينة؟".
تساؤلات رئيس البلدية تسمع أيضا من قبل آخرين. "إذا سألت أي شخص في المدينة فهو سيقول لك: "إن الشرطة لا توفر أي أمن شخصي"، قال محمد عواد، وهو ناشط اجتماعي في الناصرة. " ويمكنهم أن يقتلوا هنا أي شخص ومتى يشاؤون. لا توجد هنا شرطة، بل مراكزا استهدفت فقط قمع المظاهرات وليس مكافحة الجريمة".
المظاهرات هي كلمة تتكرر، حتى لو كان ذلك في سياقات مختلفة أو متناقضة. محمود نصار، والناشط بمجال مكافحة الجريمة في لجنة رؤساء السلطات العربية، قال للصحيفة: "إنه في إحدى محادثاته مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، قال له الأخير إن المظاهرات ضد الانقلاب النظامي "منعت الشرطة من تعزيز قواتها في المدن العربية". أيضا مصادر في الشرطة كررت هذا الادعاء". وحسب أقوالها: "إن الارتفاع الدراماتيكي في عدد عمليات القتل بدأ عند ازدياد الاحتجاج، هذا رغم أن معظم الحالات هي في منطقة الشمال، ومعظم الاحتجاجات هي في منطقة المركز، إلا أنه تم الادعاء بأن اهتمام الشرطة موجه للمظاهرات وهو يسرق الوقت للانشغال بالجريمة".
لكن ليست فقط المظاهرات، (التي مؤخرا تضاءلت) هي التي تفصل بين الشرطة وبين إحباط الجريمة، قالت مصادر في الشرطة، بل حقيقة أنه لا يمكنهم استخدام برنامج "بيغاسوس". منذ تشكيل لجنة "مراري" لفحص استخدام هذا البرنامج، فقد مرت سنة ونصف والبرنامج فيها مجمدة. استنتاجات اللجنة هي أن الشرطة قد تجاوزت صلاحياتها، والمطالبة بإجراء تغييرات في استخدام البرنامج، ساعدت على إبقاء الوسائل في الوضع نفسه؛ هذا إلى جانب موقف المستشارة القانونية للحكومة، أنه لا يوجد اليوم أي تفويض قانوني لاستخدام برنامج "بيغاسوس". التقييد يمكن أن يمتد إلى فترة أطول بسبب تشكيل لجنة من قبل وزير العدل لفحص استخدام البرنامج. "هذا جعلنا عميانا بالنسبة لمنظمات الجريمة"، قال مصدر رفيع في الشرطة. وهو ليس الوحيد، فالمفتش العام للشرطة شبتاي صرح حول ذلك عندما حذر مؤخرا من أن "الجثث ستتراكم" اذا لم يتم السماح بالعودة إلى استخدام وسيلة اختراق الهواتف المحمولة.
التعزيز لذلك حصل عليه المفتش العام للشرطة بشكل غير رسمي من رئيس الشاباك. ففي محادثات مغلقة عبر رونين بار عن موقف يؤيد إعادة "بيغاسوس" للاستخدام، إلى جانب وسائل أخرى سيتم توفيرها للشرطة، من اجل التعامل مع موجة الجريمة. حتى أن عددا من المصادر اشارت الى أن نحو 60 % من القتلى منذ بداية السنة الحالية كان لهم ماض جنائي واضح. وربما أن وسائل استخبارية أخرى كانت ستسمح بملاحقة النزاعات وتساعد في منع عمليات القتل.
في الشرطة، أشاروا إلى الأزمة الاقتصادية التي حدثت في أعقاب وباء "كورونا" كأحد العوامل الرئيسية للجريمة. "الأزمة الاقتصادية دفعت المجتمع العربي إلى هوامش الاقتصاد"، قال مصدر في الشرطة. "الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في حالة خسارة كبيرة اضطروا إلى التوجه إلى السوق الرمادية – الأمر الذي يدخل الناس إلى دائرة النار والقتل وبعد ذلك القتل ايضا. هذا الأمر وصل بعيدا، وجزء من النتائج نحن نشاهده الآن". هذا التفسير هو مثل المقدمة لمشكلة الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي. بتوسع قال كامل الطيبي، أمين صندوق مجلس تل شيفع والضليع في هذا الأمر، "منظمات الجريمة، أصبحت بنكا بديلا، يرحب بالأشخاص الذين هم بحاجة إلى القروض والذين ترفض البنوك إعطاءهم القروض، في الوقت الذي يحصلون فيه على الأموال ستكون هناك فوائد كبيرة وصعوبة في تسديها. في المرحلة التالية بعض هؤلاء الاشخاص (الكثيرون منهم من الشباب الذين لم يتمكنوا من تسديد الديون، يدفعون بطريقة أخرى. فهم يتم تنظيمهم في صفوف منظمات الجريمة. شاب لا يوجد له أفق اجتماعي، توجه الى السوق الرمادية، هو لا يعرف الى أين يدخل"، قال الطيبي. "هو يسمع نسبة مئوية ولكنه لا يعرف معناها. بعد ذلك عندما لا يتمكن من السداد هم سيقولون له: "حسنا، يمكنك عدم السداد ولكن نحن سنحتضنك وستكون جزء منا". سنعطيك مهمات وأنت عليك تنفيذها. الناس يفهمون أنهم يفعلون شيئا غير صحيحا، ولكنهم لا يفهمون مدى خطورته".
الأبعاد الدقيقة للقروض في السوق الرمادية غير معروفة، لكن معروف أن 30 % من المواطنين العرب لا توجد لهم حسابات في البنك، سواء بإرادتهم أو لأن البنوك ترفض فتح حسابات لهم بسبب تصنيفهم الائتماني الإشكالي، هذا حسب تقرير بنك اسرائيل في العام 2022، الذي بحسبه في المجتمع اليهودي فقط 1 % لا يوجد لهم حسابات في البنك. معطيات استخدام الاعتماد تظهر أنه في العائلة المتوسطة في المجتمع اليهودي الاستخدام السنوي 167 ألف شيكل وفي المجتمع العربي 60 ألف شيكل فقط. هذه الفجوة أو جزء كبير منها يتجسد كما يبدو بالقروض في السوق السوداء.
ليس فقط وباء "كورونا" هو الذي يقف وراء هذه المعطيات، بل هناك أيضا الكثير من التفسيرات، أشار المحامي رسول سعدة، وأساسها يكمن في التغيرات الاجتماعية في السنوات الاخيرة. "في العقدين الأخيرين، نحن نشاهد تغيرا دراماتيكيا كجزء من عملية الحداثة السريعة، وغرق مجموعات داخل المجتمع فيما يسمى ثقافة الفقر"، قال. سعدة هو خبير في مكافحة الجريمة وأعمال الشرطة في المجتمع، وكان في السابق مدير مشروع "مجتمع آمن". وقد أشار أيضا، الى أن الكثير من "هؤلاء الأشخاص غير مندمجين في المؤسسات ولا توجد لهم حسابات في البنوك وهم لا يشترون في الشبكات وغير منظمين أو مندمجين في النقابات المهنية". وحسب قوله: "فإن عائلات كثيرة في المجتمع العربي وضعها الاقتصادي جيد كما يبدو. "متوسط فما فوق. ولكن في الحقيقة هي غارقة في الديون اللامتناهية، وعمليا هي فقيرة".
سعدة، أضاف أنه يمكن ملاحظة هذه الظاهرة بالأساس في أوساط عائلات شابة، التي فيها الأب خرج من دائرة العمل في بداية الألفين ويقول: "هذا الجيل غير مستعد للعمل في حرف يدوية مثل الآباء. ومن جهة أخرى لا توجد لديه الأدوات للاندماج في سوق عمل حديث، لذلك، فإنهم يتوجهون للبحث عن حلول سريعة"، قال. "وهكذا فإن الجريمة هي الأفق الرئيسي في هذا المسار".



MENAFN11092023000072011014ID1107049738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث