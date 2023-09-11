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الحكومة الليبية: نحو ألفي قتيل وآلاف المفقودين بسيول درنة

9/11/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبو زريبة، أن عدد القتلى تجاوز الألفي قتيل، مشيراً إلى أن المفقودين الذين جرفتهم السيول بالآلاف نحو البحر.
ووجه أبو زريبة، أمس، نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية والمحلية بتقديم يد العون.
وأظهرت مشاهد مروعة، السيول العنيفة التي ضربت المدينة بعد فيضان الأودية وجرفها للمنازل الآهلة بالسكان.
ودفعت تلك الأوضاع المأساوية حكومة أسامة حمّاد المعينة من قبل البرلمان، والمنافسة للحكومة الانتقالية في طرابلس، إلى إعلان درنة التي تضم 100 ألف نسمة، وتقع في وادي نهر يحمل الاسم ذاته، "منطقة منكوبة".
فيما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي، والدول الجارة والصديقة من أجل مساندة جهود السلطات مواجهة الإعصار. وأكدت في بيان أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن إقليم برقة تعتبر كارثية وخارجة عن السيطرة.
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته بدأت بتحويل أموال لجميع البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.
يذكر أن العاصفة ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الفائت، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
في حين وصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل، بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".
وكان مسؤول ليبي أفاد في وقت سابق، بأن 150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".
ولفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرا أسامة حمّاد ورئيس لجنة إنقاذ ووزراء آخرين توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.
وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" أمس.
كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأعلن مسعود فقدان سلطات شرق ليبيا "الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة".
وعلى ضوء الأحوال الجوية السيئة التي تضرب البلاد، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في صفحتها على فيسبوك، أمس، أن رئيس الحكومة أسامة حماد قرر إعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.
وأعلن المجلس البلدي في درنة، أن الوضع كارثي، مناشداً أن المدينة باتت بحاجة لتدخل دولي عاجل.
وقال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة: "شكلنا قوة إضافية من كل مديريات الأمن للتوجه نحو درنة والمشاركة في إنقاذ الأهالي هناك".
يأتي هذا في حين تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن المفقودين وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية والإغاثية الأخرى لتوفير الحماية والدعم للسكان وتعزيز الأمن والنظام في درنة.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اعتبار كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة، وتتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.
يشار إلى أن السلطات في ليبيا كانت دعت المجتمع المحلي وجميع المواطنين إلى التحلي بروح التكاتف والتعاون في هذه الأوقات الصعبة.
كما حثت الليبيين على الالتزام بتوجيهات القوات الأمنية والمشاركة الفعالة في جهود الإغاثة.-(وكالات)



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