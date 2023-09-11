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نزوح متزايد وأوضاع كارثية.. لماذا عادت الاشتباكات في عين الحلوة؟

9/11/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى مربع الاشتباكات المسلحة مجددا، الأمر الذي كسر حالة الهدوء التي سادت نحو شهر، وسط أوضاع إنسانية صعبة وتزايد في أعداد النازحين.
ومنذ مساء الخميس الماضي تجددت الاشتباكات بين حركة "فتح" وجماعات متشددة بالمخيم استخدمت فيها أسلحة خفيفة ورشاشة وقذائف أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات، ما وضع حدا لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أوائل آب(اغسطس) المنصرم.
وتعود الأزمة إلى يوم 29 تموز(يوليو) الماضي بعد إقدام مسلحين يعتقد أنهم محسوبون على حركة "فتح" بإطلاق النار على مسلحين من جماعة متشددة ما أدى لمقتل شاب يدعى عبد فرهود وإصابة محمود خليل الملقب بـ"أبو قتادة".
ورد المسلحون بعدها بساعات بقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي مع أربعة من مرافقيه في كمين نصبوه لهم لتتواصل الاشتباكات عدة أيام أسفرت في مجملها عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وانتهت الاشتباكات السابقة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في 6 آب(اغسطس) نص على سحب المسلحين من الطرقات وعدم إبراز المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة تحقيق من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك، لتحديد المتسببين بالأحداث وتقديمهم للعدالة اللبنانية، إضافة لتعويض المتضررين.
سبب عودة الاشتباكات
مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" على هويدي أوضح أن سبب عودة الاشتباكات في المخيم هو عدم تطبيق ما جرى التوصل إليه من بنود في اتفاق وقف إطلاق النار في آب(اغسطس) الماضي. وأكد هويدي، امس الإثنين، أن الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة لافتا إلى أن دائرتها تتسع وتمتد إلى مناطق جديدة.
وأشار إلى التطور المقلق هو سقوط قذائف على مراكز للجيش اللبناني قريبة من المخيم أدت لإصابة 5 عسكريين من الجيش. وشدد هويدي على أن "هذا الأمر مرفوض ومستنكر ويمكن أن يجرنا إلى مربعات لا تحمد عقباها في المستقبل".
وقال: "اليوم سيصار إلى لقاء بين المدير العام للأمن العام اللبناني وممثلين عن فصائل فلسطينية لمناقشة ما يجري في المخيم، وعلى رأس الأولويات الوقف الفوري لإطلاق النار".
أوضاع مأساوية
وأفاد هويدي بأن "الأوضاع الإنسانية مأساوية إلى أبعد الحدود وما يزال من الصعوبة حصر النازحين من المخيم" مؤكدا أن الأعداد بالآلاف.
ونوه إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتحت مراكز جديدة لإيواء النازحين بعد امتلاء مدرسة نابلس في مدينة صيدا بهم، لافتا لوجود أعداد كبيرة في مراكز أخرى في مدينة صيدا ومنطقة سبلين. وأردف هويدي أن "مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودها لتقديم ما يلزم من حاجات وخدمات للنازحين"، منوها إلى أن الحاجة أكبر من ذلك بكثير.
وأكد أن تنقل الاشتباكات من حي إلى حي وحارة إلى حارة زاد من الأضرار الناجمة عن هذه الاشتباكات وأدى إلى احتراق الكثير من المنازل والمحال التجارية.-(وكالات)



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