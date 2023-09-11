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الدبلوماسية البريطانية للتهدئة وتحريك المسار السياسي تصطدم مع تصعيد الاحتلال بالضفة

9/11/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين







تصطدم أهداف زيارة المسؤول البريطاني الرفيع إلى فلسطين المحتلة لبحث التهدئة وتحريك المسار السياسي مع تصعيد حكومة الاحتلال اليمينية في الضفة الغربية، وقرار تعزيز الإجراءات الأمنية في القدس المحتلة استعداداً لإحياء "الأعياد اليهودية" المزعومة، وبناء حي استيطاني كامل في بلدة أبو ديس المقدسية، على حساب أراضي الفلسطينيين.
ويبدو أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي بدأ أمس زيارة لفلسطين المحتلة التي سيلتقي فيها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيجد صعوبة في تحقيق مساعيه، بينما تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لموجة عمليات عسكرية قادمة ستتركز في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الخليل، بما يزيد الصدام مع الفلسطينيين ويُعمق أجواء التوتر والاحتقان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولهذا الغرض؛ نشر الاحتلال عناصره الكثيفة بمحيط المسجد الأقصى المبارك وأحياء مدينة القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المستوطنين لباحاته بمناسبة إحياء ما يسمى "الأعياد اليهودية"، تلبية لدعوات الجماعات المتطرفة التي تحشد الأعداد الكبيرة من أنصارها المتطرفين لأداء الطقوس التلمودية والجولات الاستفزازية ومحاولة إدخال القرابين المزعومة للمسجد، في انتهاك صارخ لحُرمته.
في حين قررت حكومة الاحتلال اليمينية بناء حي "كدمات صهيون" أو "تسيون" الاستيطاني الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، وإقامة نحو 400 وحدة استيطانية جديدة، بحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الحي الاستيطاني ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها البعض، بهدف السيطرة على الجزء الشرقي للقدس المحتلة بشكل كامل، بحيث يطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالمدينة.
كما استأنفت قوات الاحتلال عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحمت، أمس، مخيم عقبة جبر في أريحا ودفعت بتعزيزات عسكرية، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة التي أسفرت عن وقوع العديد من الاعتقالات والإصابات بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى فلسطين المحتلة، والتي استبقها بتصريحات صحفية أكد فيها أن "حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل"، و"من واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".
وأوضحت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الوزير "كليفرلي" سيلتقي خلال زيارته التي بدأت أمس الإثنين الى المنطقة وتستمر ليومين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وسيزور مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين ليطلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشارت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، ويزور مرافق الوكالة، كما سيلتقي بالمجتمعات المحلية في الضفة الغربية التي تضررت جراء عنف المستوطنين، وسيعلن أن المملكة المتحدة قد زادت التمويل هذا العام إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الحماية في الضفة الغربية، وهي منظمة تديرها منظمات إنسانية دولية لدعم 50 ألف فلسطيني معرضين لخطر الترحيل القسري.
بينما ما تزال التقديرات الأمنية الإسرائيلية تثير الجدل والنقاش عند تركيز موجة العمليات العسكرية القادمة ضمن منطقتي الخليل والقدس المحتلة، بحسب القناة الـ14 الإسرائيلية.
وزعمت القناة الإسرائيلية بأن أجهزة أمن الاحتلال ستعزز من إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية، لا سيما في القدس المحتلة والخليل، في ظل ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، ومن أجل قمع الغضب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين المتطرفين.
وأشارت إلى أن أجهزة أمن الاحتلال ستفعل كل شيء لإخماد الغضب الفلسطيني ومنع انفجار الأوضاع في الخليل، وأيضاً في جنين، لاسيما مع الاستعداد بمناسبة ما يسمّى "الأعياد اليهودية" المزعومة، مشيرة إلى أن "التوتر في ذروته"، و"الكثير من الوقود على الأرض وكل ما تحتاجه هو عود كبريت صغير لإشعال كل شيء"، وفق مزاعم نفس القناة الإسرائيلية.



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