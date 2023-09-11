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حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

9/11/2023 11:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






كوثر حرشي*‏ - (الغارديان) 5/9/2023
‏لا يُنظر إلى الفتيات اللواتي يرتدين العباءة ببساطة على أنهن طالبات فحسب، بل يُنظر إليهن كمبعوثات للإسلام العالمي يتآمرن ضد الأمة الفرنسية.‏
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‏عندما ‏‏ذهب غابرييل أتال، وزير التعليم الفرنسي، إلى التلفزيون الوطني لإجراء ‏‏مقابلة‏‏ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد، كانت لديه رسالة واضحة: "لقد قررتُ أنه لم يعد من الممكن ارتداء العباءة في المدرسة". وأوضح: "عندما تدخل إلى فصل دراسي، يجب ألا تكون قادرًا على تحديد ديانة التلاميذ من خلال النظر إليهم". ثم صدر بيان رسمي بعد بضعة أيام ‏‏ليؤكد الحظر‏‏ المفروض على اللباس الطويل الفضفاض الذي ترتديه بعض النساء والفتيات المسلمات. والتأثير العملي للإعلان هو أن أي امرأة شابة تظهر على أبواب مدرستها مرتدية عباءة ستواجه المنع من حضور الفصل المدرسي أو الاختلاط بزملائها فيه. وأضاف الوزير: "ولكن سيتم الترحيب بالطلاب وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى القرار".‏
يجب النظر إلى الحظر المفروض على ارتداء العباءة كجزء من العلاقة الاستعمارية القائمة بين الدولة الفرنسية والمواطنين الفرنسيين المنحدرين من هجرة ما بعد الاستعمار. ولهذا الحظر ‏‏تاريخ‏‏ تميز بثلاثة أحداث رئيسية: في العام 1989، قام مدير مدرسة بطرد ثلاث فتيات مراهقات بسبب ارتدائهن الحجاب في الفصل المدرسي. وفي العام 1994، وضعت مذكرة حكومية تمييزًا بين ما يسمى بالرموز الدينية "المخفية"، التي قالت إنها مقبولة في المدارس، والرموز الدينية "المتفاخرة"، التي لم تكن مقبولة. وفي العام 2004، حظر ‏‏قانون جديد‏‏ ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "واضحة" في المدارس الحكومية.‏
والآن، أصبح يجب حرمان الفتيات المراهقات من الحق في الدراسة أو التنقل بحرية داخل مؤسساتهن التعليمية أو الارتباط بزملائهن في الفصل والمعلمين بينما يرتدين العباءة. ويُبرَّر هذا الحظر بالدفاع عن العلمانية. وكان مبدأ العلمانية، أو "اللائكية"، يتعلق تاريخيا في ‏‏فرنسا‏‏ بحماية الحق في حرية الضمير: وبذلك يتطلب أن تظل الدولة محايدة تماما.‏
‏مع ذلك، مع مرور الوقت وتحت تأثير المصالح الحزبية والتحالفات السياسية، تم تجنيد العلمانية لخدمة خطاب يفترَض أنه يهدف إلى حماية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وبعبارة أخرى، خطاب يصور ‏‏الإسلام‏‏ كدين أبوي وكتهديد للديمقراطية الفرنسية. وبذلك، يكون الأمر متروكا إذن لهذه الديمقراطية لكي تنقذ النساء المسلمات من الرجال المسلمين، وعلى نطاق أوسع، من ثقافة الإسلام.‏
ومع ذلك، عندما يستمع المرء بعناية إلى بعض الخطب التي تبرر حظر العباءة في المدارس، يصبح من الواضح أن هناك تحولاً. لم يعد الأمر يتعلق بحظر الملابس الطويلة الفضفاضة من أجل تحرير الشابات من قبضة النظام الأبوي الإسلامي بقدر ما أصبح يتعلق بحماية الطلاب الآخرين من التهديد التبشيري الذي يمكن أن تمثله هؤلاء المراهقات اللواتي يرتدين العباءة. ويُنظر إلى هؤلاء الفتيات الآن على أنهن مبعوثات للإسلام العالمي يرتدنَ المدارس الفرنسية.‏
‏تجدر الإشارة إلى أن اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يتفقان على أن العباءة هي لباس ديني. وعلى اليسار، ثمة قلق إزاء تعريفه. البعض واضحون في اعتبار أنه ليس عنصرًا من عناصر اللباس الديني؛ والبعض الآخر ليسوا متأكدين من ذلك.‏
‏لكن أي شخص يخوض في هذا النقاش لتقديم حجج حول طبيعة وأهمية الفستان الطويل يرتكب خطأ فادحًا، لأن النقاش نفسه يستند إلى فرضية جنسوية: أن هؤلاء المراهقات يتم إضفاء الطابع الجنسوي عليهن من خلال إضفاء أنوثة غير طبيعية. كما أنه يقوم على فرضية عنصرية: أن هؤلاء الفتيات المراهقات يتعرضن للتمييز العنصري من خلال كونهن مسلمات، منتميات إلى دين يسعى إلى تحديد كيانهن وسلوكهن بالكامل. وتجتمع هذه النظريات الجنسوية والعنصرية لإنتاج فرضية ثالثة: أن هؤلاء المراهقات، كنساء و"أجنبيات"، لا بد أنهن يتآمرن ضد الأمة الفرنسية.‏
لا ينبغي أن يدور النقاش الوحيد الذي يجب أن نكون بصدد خوضه حول ما تفعله هؤلاء الفتيات الصغيرات بأجسادهن وما يكرسن عقولهن له، وإنما يجب أن يدور حول السياسات التي تنشرها الدولة الفرنسية للسيطرة على أجساد وعقول الأقليات العرقية.‏
‏يجب تذكُّر أنه في 27 حزيران (يونيو) 2023، قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا يدعى ناهل برصاصة من بندقية للشرطة من مسافة قريبة -وهي خسارة مأساوية للحياة ‏‏أصبحت حادث إطلاق النار المميت المتعلق بالسير رقم 21 الذي ترتكبه‏‏ الشرطة الفرنسية منذ العام 2020. وكان معظم ضحايا هذه الحوادث من أصل أسود أو عربي.‏
كيف يمكننا إذن ألا نربط بين سيطرة المدارس على أجساد المراهقين من منطلق عنصري وسيطرة الشرطة على أجساد المراهقين من منطلق عنصري أيضا؟‏
‏كيف يمكننا ألا نفهم أنه بدرجات متفاوتة، وإنما على أساس تفاوت السلم الاجتماعي، تنتمي الشابات المسلمات والشباب المسلمون إلى مجموعة يجري إخضاعها لمعاملة سياسية استثنائية وإقصائية؟‏‏
‏كيف يمكننا أن نفشل في فهم أنه بغض النظر عما يفعله هؤلاء الشباب والشابات أو يفكرون فيه، فإنهم دائمًا ومُسبقًا عالقون في "آخَرية" تحولهم إلى أجساد من دون قدرة على التفكير، وبالتالي يجب أن يكونوا محكومين للعقل الأبيض؟‏
هذا هو المبدأ الذي يقع في جوهر هذا النقاش: استبعاد جزء من الشعب الفرنسي من المشاركة في الحياة السياسية. وعلينا أن نؤكد من جديد حق كل فرنسي، مسلما كان أم غير مسلم، في ممارسة حقه التام والكامل في التمتع بالمواطنة الفرنسية.‏

*‏كوثر حرشي Kaoutar Harchi: عالمة اجتماع فرنسية ومؤلفة كتاب "كما نحن موجودون: سيرة ذاتية ما - بعد - كولونيالية".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Muslims are already excluded from French political life: that's the real issue in the school abayas row




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