روان أسعد النجار

روان أسعد النجار
التاريخ
9/11/2023 11:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال خرفان وال النجار
الفاضلة روان أسعد النجار
زوجة خالد معاوية خرفان
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد ام خروبة - السلط الى مقبرة العائلة في ام خروبة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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