Tuesday, 12 September 2023 08:11 GMT

روان أسعد النجار

9/11/2023 11:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة ال خرفان وال النجار

الفاضلة روان أسعد النجار

زوجة خالد معاوية خرفان

وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد ام خروبة - السلط الى مقبرة العائلة في ام خروبة

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر




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