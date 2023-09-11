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سعاد حسين أبو اصبع

9/11/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة آل ابو عرمط وال أبو اصبع

الحاجة سعاد حسين أبو اصبع

( ام عماد )

أرملة المرحوم فائق أحمد سليمان ابو عرمط

وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد التابعين في ام نواره الى مقبرة سحاب

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر




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