نقولا اسكندر ايوب ضبيط
التاريخ
9/11/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال ضبيط وال ابو الزلف
نقولا اسكندر ايوب ضبيط
( ابو اسكندر )
زوج الفاضلة سهيلة فهد ابو الزلف
وشقيق كل من سمير زوجته ديانا عبد النور وزريفة زوجة زهير ابو غزالة وسعاد زوجة سليم بقلة وسهام زوجة المرحوم سمير عبد النور وبسمة زوجة ايلي أبو غزالة
الذي وافته المنية يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 عن عمر يناهز 79 عاما
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران الى نفس المقبرة
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الخميس الموافق 14-9-2023 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس - العبدلي
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في قاعة جمعية النهضة العربية الارثوذكسية في الاشرفية - شارع بارطو بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
ويومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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