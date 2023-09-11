صليحه سعيد سليم فلاحه
التاريخ
9/11/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة العوامله عامة وال ظاهر خاصة
الحاجة صليحه سعيد سليم فلاحه
أرملة المرحوم ظاهر مصطفى حسين الظاهر العوامله ( ابوحسين )
التي وافتها المنية يوم امسن عن عمر يناهز 80 عاما
وقد تم تشييع جثمانها الى مثواه الاخير يوم امس الاثنين الموافق 11-9-2023
تقبل التعازي للرجال في مضافة عشيرة العوامله في السلط /زي
و للنساء في منزل ولدها مصطفى ظاهر العوامله ( ابو تيسير ) - السلط - البقعان قرب مدارس التميز وذلك بعد الساعة الرابعة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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