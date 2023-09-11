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العين السحرية

9/11/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








عبارة معبّرة في أحد النصوص الفنية تقول إنه لا يجوز للجهات الرسمية أو الحكومات أن تنظر للناس على أنهم أرقام أو النظر إليهم عن بعد من خلال العين السحرية التي يضعها البعض على أبواب بيوتهم.
كل من نظر للناس عبر العين السحرية فقد القدرة على التقييم السليم لأحوال الناس، وأي حكومة في أي بلد استبدلت الواقع والمعلومة السليمة عن مواطنيها بالنظر إلى المجتمع عن بعد أو تحويل الناس إلى أرقام كما هي على الآلة الحاسبة ستكون محصلة الحسابات خاطئة، فالناس في أوطانها تتعامل مع الأمور بمعادلة يختلط فيها الانتماء بالحرص مع حاجات الناس لحياة كريمة وغيرها من العوامل، فالمواطن ليس عاملا في وطنه لكنه مالك للبلد يحرص عليه، والوظيفة ليست استئجارا بل وسيلة لكسب الرزق.
طريقة التعامل مع الناس تختلف من نوعية مسؤولين لنوعية أخرى، فالبعض يغرق في شاشات عرض الملخصات والرسوم البيانية ودراسات الشركات القادمة عبر البحار، لكن مع أي أزمة حقيقية يكتشف عجزه عن فهم الناس وعجزه عن الحديث معهم، فتقييم الناس عبر العين السحرية التي على الأبواب أو عبر أرقام واستطلاعات، لا يمكن معه فهم كيف يكون أي مواطن مخلصا لوطنه وقيمه عندما يرفض رشوة رغم حاجته وديونه، ولا يمكن لهذه الطريقة أن تفسر كيف يقبل جندي أن يموت وهو يؤدي واجبه ويغادر الحياة ويترك أطفاله وبيته، فمفهوم الوطنية أو الشهادة أو الأمانة وغيرها من القيم ليس له تفسير في عالم الأرقام وشاشات العرض.
المسؤول المهم الذي ينجح ويبقى أثره في تاريخ بلده هو الذي يدرك معنى مواطن، ويفهم معنى أن يكون الأردني أردنيا، لأنك عندما تخاطبه وتتعامل معه على أساس القيم والهوية تكون تضحيته ويكون تقديره لظروف بلده، لكن عندما يكون التعامل قاصرا ويكون المواطن في نظر البعض موظفا أو عاملا أو أي تعريف إداري أو رقمي، فإن المعادلة تختلف من الطرفين.
الدراسات والتعامل العلمي مع مشكلات أي بلد ضرورة، وإدراك الحاجات والبحث عن الحلول بمنهجية علمية لا غنى عنه، لكن الإنسان وتركيبته وأولوياته لها معادلة أخرى، فالمواطن في بلده ليس لاعبا محترفا في فريق كرة قدم يبحث كل موسم عن عرض أفضل، ولهذا نحيي ذكرى الشهداء ونتوقف عند سيرهم لأنهم لم يكونوا أرقاما ولم يغادروا الدنيا بحثا عن دخل مالي أكبر.
في إدارة تفاصيل الحياة ومساراتها نحتاج إلى لغة الأرقام والدراسات، لكن في فهم الصورة الشاملة لأي مجتمع أو دولة لا يمكن فهم الناس ومنطلقاتهم عن طريق آلة حاسبة أو رسم بياني بلا روح.



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