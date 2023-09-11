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الممر الاقتصادي بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

9/11/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قمة العشرين الأخيرة التي استضافها الهند شكلت مناسبة مهمة لمناقشة وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. فالعلاقات الاقتصادية بين الدول تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية والتعاون الدولي. في هذا السياق، يبرز الممر الاقتصادي الذي يمتد من الهند إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط كأحد أبرز الممرات التجارية في العالم والذي كان أحد أبرز الملفات التي تناولتها قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الهند.
يعتبر هذا الممر الاقتصادي فرصة لدول الشرق الأوسط لتعزيز التعاون مع دول الهند وأوروبا وتعزيز الاستثمارات والتجارة عبر هذا الطريق الحيوي. حيث توفر هذه العلاقات الفرص لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية واللوجستيات على طول هذا الممر يمكن أن يشجع على تسهيل التجارة وزيادة حجمها. وتسهم هذه الجهود في تحسين اقتصاد الدول المتعاملة وتعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي.
أهمية هذا الطرح تتأتى من الحضور الكبير لدول مجموعة العشرين اقتصادياً خاصة بعد دخول الاتحاد الافريقي (يمثل 55 دولة) الى عضوية هذه المجموعة بالاضافة لعضوية الاتحاد الاوربي، فحجم دول مجموعة العشرين (G20) من الناتج الإجمالي وحجم التجارة. يُشير إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة لهذه الدول حيث بلغ الناتج الإجمالي في عام 2021 لدول مجموعة العشرين نحو 85 تريليون دولار أميركي، وحسب إحصائيات منظمة التجارة العالمية، بلغ حجم التجارة الإجمالي بين دول مجموعة العشرين في عام 2021 نحو 20 تريليون دولار أميركي. وفيما يتعلق بالاستثمارات تشير بيانات الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى أن الهند استقبلت في السنوات الأخيرة استثمارات مهمة من الشركات الأوروبية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما تمتلك دول الشرق الأوسط بنية تحتية مطورة تدعم حركة التجارة والنقل، بما في ذلك موانئ بحرية حديثة وشبكات طرق وسكك حديدية متقدمة.
بالاعتماد على هذا الممر الاقتصادي، يمكن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتحفيز التنمية الشاملة في المنطقة وتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة للجميع. إن التوجه نحو تعزيز هذه العلاقات وتطوير البنية التحتية اللازمة سيساعد في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الممر الاقتصادي ويسهم في بناء عالم أكثر ازدهارًا واستدامة. بالتأكيد هذا الممر الاقتصادي اذا ما أصبح واقعاً من خلال سكك الحديد وربط الموانىء، سيقلل من تكاليف النقل والشحن واستخدام الوقود، وسيزيد من تدفق صادرات المنطقه لأوروبا.
يمكن أن يكون هذا الممر الاقتصادي عاملًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في الهند ودول الشرق الأوسط وأوروبا. من خلال الاستثمار المستدام والتعاون الوثيق الاقتصادي الوثيق بين تلك الدول.



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