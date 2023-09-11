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الأيادي المرتجفة

9/11/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








واحدة من أكثر التحديات والاختلالات المزمنة التي "تعشعش" في القطاع العام هي التردد في اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة في وقتها المحدد، فالأيادي المرتجفة أصبحت سمة تلازم معظم من يتولى المسؤولية العامة بأشكالها ومستوياتها المختلفة.
منذ سنين طويلة، نسمع من جميع الحكومات وعلى ألسنة وزرائها عن إطلاق مشاريع وخطط وبرامج وإجراءات متعددة في إطار عمليات الإصلاح المنشود، وهذا الأمر يتردد دائمًا في كل المناسبات والخطابات الإعلامية، مما جعل المواطن يفقد الثقة في هذا الخطاب المتكرر من حين لآخر، وهو ما يدل على فراغ المحتوى وضعف التنفيذ واتخاذ القرار التنفيذي السليم، لأسباب تتعلق بطبيعة الموظف العام وكيفية وصوله لهذا المنصب الذي بات يشغله في الوقت الراهن.
نعم، يعتبر الارتجاف في الأيادي مشكلة حقيقية في تأخير تنفيذ المشاريع وعمليات الإصلاح، لأنه يشير إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرعة وثقة، وحالة الأيادي المرتجفة تسللت إلى القطاع العام بفعل انتشار الواسطة في التعيينات، التي ملأت مؤسسات الدولة المختلفة بآلاف الموظفين الذين تم تعيينهم في الخدمة العامة "بالبارشوت"، والذين تميزت غالبيتهم بضعف الإدارة والقدرات عند المسؤولين، وفقدانهم للمهارات اللازمة والدعم اللوجستي لتنفيذ المشاريع والإصلاحات بكفاءة، مما أدى إلى تراجع في الأداء وتأخير في التنفيذ.
انتشار مظاهر الفساد الإداري والتلاعب بإجراءات المتعاملين والمواطنين في مختلف الدوائر الخدمية، وعدم الشفافية في التعامل والتلاعب بالنظام هما سببان رئيسان لتعثر عملية التنفيذ، ويؤدي هذا الفساد إلى استغلال المشاريع لأغراض شخصية وتأخير التنفيذ من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.
للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن توضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز الإدارة وزيادة النزاهة والشفافية، كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، بالإضافة إلى ذلك، يجب وجود إرادة حقيقية ودعم قوي من الحكومة والقادة لتحقيق الإصلاحات وتسهيل تنفيذ المشاريع بكفاءة.
للقضاء على حالة الأيدي المرتجفة في القطاع العام، يتعين أخذ عدد من العوامل بعين الاعتبار واتخاذ إجراءات فعالة أهمها تعزيز سيادة القانون ونشر ثقافة المسؤولية والتقسيم الفعلي الحقيقي الذي يكافئ المنجز ويعاقب المسيء، حينها سيشعر الجميع بالتساوي في الفرص والمناطقية الحقيقية المشروعة البعيدة عن التدخلات والواسطات الضيقة المبنية على أطر المصلحة الشخصية لا أكثر.
ولا يخلو الأمر أيضًا من تطوير القدرات والتدريب، وتوفيره بشكل مستمر لكافة الموظفين الحكوميين، بما يتناسب مع متطلبات المناصب والمسؤوليات، ويجب تحسين المهارات الفنية والإدارية والقيادية لتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وتنفيذها بثقة وفعالية.
وتعزيز النزاهة وتشكيل لجان رقابة.



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