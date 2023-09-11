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هجرة معاكسة

9/11/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أميركا التي تعرفونها والتي يحب كثير من الناس في العالم زيارتها أو الإقامة أو الدراسة أو العيش فيها، لم تعد أميركا التي نعرفها فقد تغيرت كلياً بالمثلية والجنس المتعدد المنتشر بالعمليات الجراحية أو بالحقن بالهرمونات المطلوبة للتحول من جنس إلى جنس ما، من الأشكال المسبقة منه الملخصة بالأحرف الأولى منه وهي (LGBTQIA+) إنها مشغولة في هذا التحول الذي ما ترك مجتمعاً أو مدرسة أو محكمة فيها إلا ودخلها وأوقع الإشكالات والمشكلات فيها. ومن ذلك – مثلاً – أن مجلس بلدية دلاس في ولاية تكساس أوجب على جميع العاملين فيها استقبال واحترام المثليين والمتحولين الجنسيين وقبول وصفهم لأنفسهم به.
لقد قامت إحدى الأمهات باستئناف دعوى شكت فيها ضد إشراك طفلتها في الحضانة (عمرها أربع سنوات) في مسيرة المتحولين بعدما رفضت المحكمة السابقة شكواها.
وفي مدرسة أخرى في ولاية تكساس نفسها تم تصوير تلميذة بهاتف زميل لها حين أجبرت على أداء فعل جنسي مع طفل آخر بحضور المعلم. وبعد الشكوى ادعت إدارة المدرسة أن ذلك لم يحدث، وأن كل ما حدث مجرد أفعال جنسية بين طفل وطفلة لمدة 34 ثانية.
وفي مدرسة أخرى عمّ الغضب على المعلمين والمعلمات والتلاميذ والتلميذات والمدير لقيام تلميذ مسلم (14 سنة) بإبداء تحفظه على عرض فيديو ناطق في الصف يعرض أطفالاً واحداً وراء الآخر حسب جنسه الخاص، لأنه يخالف معتقده. صار زملاؤه يتحرشون به ويعيرونه لدفعه إلى ترك المدرسة. أما المعلم فقد قال له: أنت لا تملك أي سلطة أو قدرة على رفض التعليم عن المثليين والجنس المتعدد، وقد طالب هذا المعلم الأطفال بالعودة إلى بيوتهم وتحدي والديهم لتغيير معتقداتهم لقبول الأيديولوجيا المثلية والتعددية الجنسية الجديدة.
تتشدق أميركا وأوروبا بالحرية، وتدعي تقديس حرية التعبير للترويج لهذا التحول، مع أنهما كما مرّ يمنعان هذه الحرية على من يختلف معهما بالمثلية والتحول الجنسي. لقد أحلوا أيديولوجية الجنس الجديدة محل الديانة المسيحية التي تحرمها.
إن مئات الآلاف من الأطفال في المدارس الأميركية والأوروبية وبخاصة البريطانية والألمانية يُجبرون على امتصاص هذه الأيديولوجية الجنسية. ويطلب منهم عدم إخبار والديهم بماذا يعلمونهم في المدرسة عنها. كيلا يفقدوا حرية التعبير فيها إذا خالفهم والدوهم فيها.
لقد وصل الأمر بمعظم الأميركيين الراشدين إلى مطالبتهم بتوقيع قوانين ضد التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في التعليم والسكن. لقد وصموا في كاليفورنيا تلميذة من ذوات الاحتياجات الخاصة بالمتعصبة وغير المتسامحة والمصابة بالمس جنسياً لرفضها التعلم عن السحاقيات وخلع ملابسها أمام المعلم وأمام الصف. وعندما احتجت الأسرة على هذا الاضطهاد ادعت إدارة المدرسة أنها حققت في الموضوع، وأن الطفلة كذبت وأن المعلم على حق.
إن الأمثلة على هذا الفحش لا تنتهي، فدعونا ننتقل إلى البيت الأبيض وعند الرئيس بايدن الذي استضاف فيه مجموعة من المثليين والمتحولين، ورفع علمهم الملون إلى جانب العلم الأميركي: وقفت واحدة من الحضور فقالت: "إنه لمن دواعي الشرف أيها الرئيس أن تصبح حقوق المتحولين حقوقاً إنسانية".
لقد وصف الرئيس جميع الحضور من هؤلاء المثليين والمتحولين بأنهم الأشجع والمصدر الأعظم للإيمان والمثال لأميركا وللعالم كله".
أما الرئيسة الأولى جيل بايدن فقالت في الحفل: خارج بوابات هذا البيت هناك من يرغبون في إرجاع بلدنا إلى الوراء، ومن ثم لا بد من خوض عدة معارك شجاعة، ولكننا لسنا هنا اليوم لنكون أقوياء فقط. لسنا هنا لنكون شجعان فقط، فحضوركم هنا في هذه المناسبة فعل من أفعال الشجاعة". ثم ثنى الرئيس على ذلك قائلاً: إنكم الأكثر شجاعة وإيحاء الذين عرفتهم. وأضاف: "تعرفون أننا نتحرك إلى الأمام عندما نتحرك معاً. مع فرحكم بكبريائكم المضيئة للطريق".
الآن هجرة معاكسة من مختلف الأديان وبخاصة المسلمة بدأت بالعودة إلى بلدانها إنقاذاً لأطفالهم من هذه المحنة الداهمة التي امتدت إلى بريطانيا وألمانيا، وفي طريقها إلى الامتداد إلى الجميع.
لقد كان موضوع الشذوذ الجنسي بيولوجياً أو اجتماعياً، وكان موضوعاً فردياً خاصاً ونادراً جداً. لم يكن الناس يهتمون به أو يتدخلون فيه، لكن أميركا جعلته موضوعاً أيديولوجياً وقانونياً وسياسياً وبزنسياً.
أعتقد أن سياسة أميركا الخارجية ستتبنى هذا الاتجاه وستضغط على غيرها لتبنيه أو يواجه العقاب، أو إيقاف المساعدات. ولذلك تبلع الدول والجمعيات التي تتلقى المساعدات من أميركا السكين وهي تطالع أدبيات الجنس الأميركية الجديدة في لقاءاتها واجتماعاتها. وسوف تمرره إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليكون أحد شروط الإقراض. فيا قارات آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية اتحدوا وقفوا في وجه هذا الانحطاط الأميركي الأخلاقي.



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