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جديد الشؤم الدولي.. جباية إضافية!

9/11/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








“الجاهل يتعلم من أخطائه، والعاقل يتعلم من أخطاء غيره، والأحمق لا يتعلم أبدًا”.. هذه مقولة لأحد الحكماء أو الفلاسفة، مناسبتها هو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الرسمية، من وجود توجه لدى الحكومة للتفاوض مرة أُخرى مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.
منذ العام 1989، والحكومات المتعاقبة تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وما يدعو للاستغراب أن البرامج التي أبرمتها تلك الحكومات مع هذا الصندوق، لم تجلب إلى الأردن والأردنيين، سوى ارتفاع المديونية إلى أرقام“مُخيفة”، وزيادة في مُعدلات البطالة والفقر، والتي وصلت إلى درجة فيها ما فيها من الخطر المُحدق بالوطن ومواطنيه.
معلوم للجميع، أن صندوق“الشؤم” الدولي يرتهن ويخضع لقرارات دول تُهيمن عليه، بشكل عام، همها الأول والأخير مصالحها المادية فقط، غير آبهة بمصير شعوب تلك الدول التي تلجأ إلى هذا الصندوق.
فبعد نحو 34 عامًا على بداية أول برنامج مع صندوق“الشؤم”، لم يلمس الشعب الأردني سوى ارتفاع للأسعار والرسوم والضرائب، وكذلك ارتفاع أعداد الفقراء إلى أرقام، نستطيع أن نصفها بـ”الخيالية”، ناهيك عن البطالة التي ارتفعت نسبها إلى حدود مُرعبة.
أكاد أجزم بأن الشعب الأردني لم ير أي خير من ذلك الصندوق ولا من برامجه، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع أرقام التضخم بشكل جنوني، إلى درجة أصبح معها الدينار يفقد قيمته داخليًا، والأوضاع الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ، ويؤكد ذلك أكثر من استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.
المُلاحظ، أن المديونية ارتفعت من 10 مليارات دينار إلى 40 مليارًا، خلال فترة برامج الإصلاح الاقتصادي، وبمعنى آخر خلال ثلاثة عقود فقط.. وللأسف ما تزال الحكومة تُصر على المضي قدمًا في التعامل مع“النقد الدولي”، من خلال برنامج جديد أعلنت عنه مؤخرًا.
وكأن الحكومة غائبة تمامًا عن المقولات التي تُحذر من الوقوع في الخطأ مُجددًا، وغير مُهتمة أو مُنتبهة لمقولة لأحد الفلاسفة:“الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مُصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه، فما خُلقنا مُتعلمين، ومن لا يُخطئ لا يتعلم”.
هل تعلم الحكومة أن خدمة الدين العام أصبحت تناهر الـ1.8 مليار دينار، والسبب ظاهر للمواطن، أكان خبيرًا اقتصاديًا أم ماليًا أم أكاديميًا أم سياسيًا أم حزبيًا أم نقابيًا أم مواطنًا عاديًا، فبرامج صندوق“الشؤم” أسهمت، عامدة مُتعمدة، بتعميق الأزمة الاقتصادية، وجعلت الأردن حبيس“الاستدانة”.
ليس هناك حاجة إلى كثير من الذكاء، ليعرف المواطن بأن البرنامج الجديد مع ذلك الصندوق، سيكون على رأس شروطه، الإسراف بعملية رفع أسعار المياه والكهرباء، فضلًا عن توسيع الشرائح الضريبية، وبالتأكيد طبعًا زيادة الرسوم والضرائب على السلع والخدمات، ورفع الدعم عن سلع مدعومة.. والحجة جاهزة دومًا، تتمثل بأن تلك أمور ضرورية من أجل تأمين أقساط الدين الجديد، وكذلك القديم.
توقيع برنامج جديد مع صندوق“الشؤم” الدولي، يعني زيادة نهج الجباية من جيوب المواطنين، الذين سيكتوون بنيرانها، ويُضيف عليهم عبئًا أو همًا جديدًا، وبالتالي ذلك سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ويزيد من الاحتقانات الشعبية.. فهل من مُستمع؟.



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