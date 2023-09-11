Tuesday, 12 September 2023 08:09 GMT

شهوات النواب في الحكومة

9/11/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أثارت المعلومات حول احتمال توزير نائبين من البرلمان الحالي في الحكومة الحالية، في حال أجرت تعديلا وزاريا شهية عدد كبير من النواب، والذين ثبت أن أغلبهم لا يمانع أيضا بترك النيابة والتحول إلى وزير بأقرب فرصة، ولم لا؟ فهذه فرص لا تتاح إلا مرة كل ألف عام.
نحن هنا لا نتحدث عن الذوات الكريمة التي تمت الإشارة إليها حول احتمال توزيرهما وانتقالهما من النيابة إلى الحكومة، فلا شيء بيننا وبينهم، ولا نحاول أيضا الاستثمار في سلبيات القصة أو تثوير الرأي العام بذكاء ضدهما أو دفع صاحب القرار للتراجع عن توزيرهما تحت ضغط الحسابات المستجدة وردود فعل بقية النواب، لكننا نؤشر فقط على مناخات النواب الذي يشتهون الوزارة، بعد أن علموا أن احتمالات التوزير قائمة، وكثرة منهم تقول لماذا لا يتم اختياري أنا؟، ولدي الاستعداد لترك النيابة بطبيعة الحال، وفقا لما ينص عليه الدستور لتعزيز الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للمادة 76.
هذا يكشف أن أغلبية النواب يريدون ترقية مكانتهم الاجتماعية، ولدى بعضهم الاستعداد للتخلي عن قاعدته الانتخابية التي أوصلته نائبا، وليس وزيرا، ويؤكد أيضا أن هناك مشاعر سائدة بين عدد كبير من النواب، حول ضآلة فرصهم بالعودة خلال الانتخابات النيابية المقبلة 2024، وبعضهم يريد استباق جردة الحساب الشعبية، بالقفز من سفينة النواب، لاعتبارات شخصية.
هذه شهوة حارقة، والكل يريد أن يصبح وزيرا، على أساس أن المبدأ متاح، وإذا كان بعض النواب يناكفون الأسماء المطروحة من النواب للتحول إلى وزراء ويرغبون بحرق فرصهم من باب الحسد والغيرة والضغينة، أو بهدف إثارة العواصف في وجه الأسماء المطروحة والتشويش عليها، من باب التخريب، ومنع تحولهما لوزراء، فإن هذا لا يخفي الحقيقة الأكثر مرارة هنا، أي أن كل نائب معترض على دخول زميله النائب للحكومة، يريد الفرصة له شخصيا، ولا يعترض من باب الاعتراض على المبدأ بشكل عام، أو لاعتبارات الفصل بين الأدوار السياسية.
في دورات نيابية سابقة، كان مسموحا من ناحية دستورية الدمج بين موقع النائب والوزير، وقامت حكومات كثيرة، بإدخال عدد من النواب كوزراء ضمن ترتيبات على أساس الكتل النيابية، وبالتفاهم مع شخصيات نيابية وازنة تقود المجالس النيابية، لكن الفرق الأساس اليوم، يكمن في إلزام النائب الذي يتم إدخاله وزيرا، بالاستقالة من البرلمان، وللمفارقة لم يمنع هذا النص كثرة من النواب عن إبداء شهوتهم بالتحول إلى وزراء، بل إن بعضهم ألمح إلى من حوله وحواليه إلى أنه سيتحول إلى معارض شرس خلال هذه الشهور الأخيرة من مجلس النواب، بهدف مناكفة الحكومة لعدم توزيره، وبهدف بدء المعركة الانتخابية وحملاتها بشكل مبكر.
من المؤلم هنا أن يقال إن تقاليد حياتنا السياسية، باتت بائسة، إذ إن أغلبها يميل إلى الشخصنة، وإلى صراعات المصالح، والقرب والبعد، والحب والكره، وقلة تجدها تلتزم بما يفرضه عليها الدستور، أو حتى إرث التجارب السابقة، أو حتى ما يريده من تجربته الشخصية أمام الأردنيين، أو حتى الدائرة الضيقة التي تخصه، وكأننا بتنا أمام مشهد يتم فيه تصنيع السياسة على يد الهواة فقط، وبحيث تكون حياتنا السياسية بالمجمل قائمة على أساس هلامي متحرك.
أيا كانت القرارات المقبلة، بشأن التعديل الوزاري، أي إدخال نواب أو عدم إدخالهم، فهذا شأن لا ناقة لنا فيه ولا جمل، وكل ما يهمنا ما كشفته القصة من شهوات كامنة لدى أغلب النواب بالتحول إلى وزراء أيضا، ما دام المجال بات مفتوحا، ليبقى السؤال عن السبب الذي انتخب فيه الناس هؤلاء، هل انتخبوهم للنيابة، أم للوزارة؟، وأين هي التداخلات في كل هذه القصة؟.
هذه هي عمّان أيها القوم.



MENAFN11092023000072011014ID1107049719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث