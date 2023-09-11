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مشروع مستشفى مادبا الجديد.. ضرورة ملحة رهن الانتظار

9/11/2023 11:20:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مشروع بناء مستشفى جديد في مادبا، حلم يرواد سكان المحافظة منذ سنوات، ليكون رديفا لمستشفى النديم الحكومي الذي يشهد اكتظاظا بالمراجعين، ينعكس وفق مصادر طبية بالمستشفى على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
"المستشفى الجديد" كان مدار اهتمام من قبل جلالة الملك الذي أكد خلال زيارة سابقة لمحافظة مادبا في عام 2016، على ضرورة إنشائه، لتخفيف الضغط على مستشفى النديم ورفع وتجويد الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.
إنشاء مستشفى جديد ضرورة يدركها الجميع، غير أن التنفيذ وبدء طرح العطاءات ما يزال قيد التأجيل بانتظار توفر المخصصات.
ويشير عضو مجلس محافظة مادبا سالم الهروط إلى أن الإسراع بتنفيذ المستشفى أمر ضروري، ويخدم المحافظة، خاصة وأن مستشفى النديم لا يكفي لخدمة عدد السكان المتزايد في مادبا، إضافة إلى أن مادبا يؤمها أعداد كبيرة من السياح، ما يتطلب وجود مستشفى مؤهل بالكامل.
الهروط وحول أسباب تأخر البدء بتنفيذ المشروع رغم مضي سنوات على اقتراحه، أكد أن المشروع مدرج على سلم أولويات وزارة الصحة، وسينفذ على مراحل، بيد أنه لم يحدد الوقت الذي يحتاجه المشروع للبدء بتنفيذه
ومن المقرر أن يبنى المشروع وفق التصاميم الأولية له على قطعة أرض مملوكة لخزينة الدولة بمساحة 57 دونما، وبمساحة بناء تبلغ نحو 93 ألف متر مربع بسعة 400 سرير.
ويتألف مبنى المستشفى الرئيسي من 13 طابقا بالإضافة إلى أربعة مباني أخرى خصص أحدها للخدمات الكهروميكانيك، ومبنى لسكن ومنامات الكادر الطبي والحضانة، ومبنى للمشاغل ومفرزة الأمن إضافة إلى مبنى يضم الكافتيريا والمسجد، كما يضم الموقع مهبط للطائرات العمودية، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 85 مليون دينار أردني.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري بحثا سبل تذليل العقبات للسير بإجراءات طرح عطاء مشروع مستشفى مادبا الجديد.
وأكد الوزيران خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الأشغال الشهر الماضي على أهمية المشروع الذي سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة مادبا والمناطق القريبة منها، لافتين إلى حرص الحكومة على طرح عطاء إنشاء المستشفى في أقرب فرصة ممكنة.
ويراجع قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى النديم أكثر من 500 مريض يوميا، ما يشكل ضغطا على الطواقم العاملة والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ويربك العمل.
وقال مصدر طبي في المستشفى أن المستشفى يعاني من ضغط شديد واكتظاظ بالمراجعين، ما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا حاجة محافظة مادبا الى مستشفى رديف.
وكان مراجعون لقسم الطوارئ في مستشفى النديم، أكدوا المعاناة التي يواجهونها خلال مراجعتهم للقسم بسبب الاكتظاظ والازدحام، ونقص الكادر الطبي والتمريضي والفني.
على أن أطباء بالقسم، أكدوا أن معظم المراجعين لا تستوجب حالتهم المرضية المراجعة، مشيرين إلى أنهم يحدثون إرباكا جراء وجودهم، داعين لإيجاد بدائل تتوافق مع ظروف أصحاب الحالات المرضية غير الطارئة، بجعل دوام المراكز الشاملة طوال اليوم .
وبين طبيب في القسم، طلب عدم ذكر اسمه، أن القسم لا يستوعب العدد الكبير من المراجعين، إذ تصل نسبة الحالات غير الطارئة غالبا لنحو 95 % في ذروة المساء والليل وحتى صباح اليوم التالي، معتبرا أن هذا المؤشر حقيقي لأن تفكر الإدارة العاملة بوزارة الصحة جديا لحل هذه المعاناة، لتلاشي الأخطاء قبل وقوعها، وإعطاء الراحة للطبيب العامل في القسم وطبيب الاختصاص ليقوما بعملهما جيدا.
وبين المواطن ليث أبو قاعود، أن عملية الإصلاح والترميم الأخيرة لمستشفى النديم غير مجدية، فكل يوم تظهر مشكلة جديدة فيه، لافتا إلى ضرورة الإسراع بمشروع إنشاء مستشفى جديد.
ويرى عدي سالم، أن مستشفى النديم الحكومي أصبح لا يفي بتقديم المعالجة الطبية، ما يتطلب إنشاء مستشفى جديد لحل ما يعانيه المراجعون من مشاكل، فقسم الطوارئ يشهد اكتظاظا خلال الليل، داعيا الوزارة لتفعيل دوام المراكز الصحية الشاملة لتصبح على مدار الساعة كحل مؤقت.
ولفت مسعود حسن إلى أن محافظة مادبا، بكثافتها السكانية حاليا، باتت تحتاج الى مستشفى جديد وذي سعة عالية، فيما تساءل محمد الشوابكة حول التأخير في إنجاز مشروع المستشفى الذي مضى عليه وقت طويل، متمنيا على الوزارة النظر في هذه القضية، ومعالجتها قريبا.
وشدد المهندس خليل عريوة، على ضرورة إنشاء مستشفى جديد لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، بخاصة للأطفال والمسنين والعجزة والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، لتخفيف أزمة المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى النديم.
يشار إلى أن التوسعة التي طالت مستشفى النديم،، كانت على أمل تحسين خدماته، لحين بناء مستشفى جديد، وتقدر مساحة التوسعة بـ3031 م2، اشتملت على مبنى خدمات و5 غرف عمليات وقسم "آي سي يو"، بـ7 أسرة وقسم "سي سي يو" بسعة 5 غرف مفردة و3 غرف أخرى معزولة وقسم للتعقيم وغرفة لتنقية المياه وغيرها، وجميع هذه الأقسام داخل الخدمة حاليا، وأسهمت بتحسين نسبي للخدمة الصحية بالمستشفى.



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