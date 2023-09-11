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إربد: الزحف العمراني يتمدد.. هل يلتهم ما تبقى من الأراضي الزراعية؟

9/11/2023 11:20:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






يشهد واقع القطاع الزراعي في محافظة إربد، تحديات عدة حالها بهذا الخصوص كحال مختلف محافظات المملكة، إلا أن تزايد الزحف العمراني واستمراره في التهام الأراضي الزراعية، بات من الملفات البارزة في المحافظة أكثر من أي وقت مضى.
ومن مجمل المساحة الكلية في المملكة، تشكل الأراضي الزراعية في محافظة إربد ما نسبته 1.8 %، بينها 65 % مزروعة بأشجار مثمرة و25 % حبوب و10 % خضراوات، فيما تشكل مساحة الأراضي القابلة والصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية 863 ألف دونم من أصل حوالى مليون 572 ألف دونم، إلا أن المساحة المستغلة والمزروعة لا تشكل سوى 10 %، فيما تشير إحصائيات رسمية إلى أن نسبة الملكيات التي تقل مساحتها عن 10 دونمات تبلغ نحو 35 %.
ووفق معنيين في القطاع الزراعي، فإن التراجع مستمر في مساحة الأراضي الزراعية، جراء التوسع في تقسيم الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو تجاري، إضافة إلى قيام المواطنين ببناء منازلهم على قطع زراعية وقيام الجهات المعنية بترخيصها وخدمتها بالبنى التحتية، أمر زاد من تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية، وبالتالي تراجع الإنتاج.
حول ذلك، يقول رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين الأسبق في إربد، المهندس ماجد عبندة لـ"الغد"، إن "إربد تعد جزءا مهما من منطقة سهل حوران المعروف بالتربة الخصبة وبمعدل الأمطار المناسب لنمو الحبوب والأشجار المثمرة والخضار الصيفية و البقوليات دون الحاجة للري التكميلي".
وأشار عبندة، إلى أنه "ونظرا لزيادة عدد السكان نتيجة الهجرات الداخلية والخارجية المتتالية والتي تركزت في المدن الرئيسية ومنها إربد، أصبحت الحاجة للأراضي ملحة لإقامة المساكن والأسواق، الأمر الذي أدى إلى التمدد على حساب الأراضي الزراعية، وبالتالي تغير استخدامها من أراض زراعية ممتدة منتجة إلى قطع متناثرة تقام فيها البنايات والأسواق وتخترقها الشوارع".
وأكد، أن "الأصل في الأراضي الزراعية هو الاتساع، وذلك لتسهيل استخدام الآلات الزراعية وتقليل الكلفة المالية نظرا لارتفاع كلفة الأيدي العاملة، لكن في الوضع الراهن ونتيجة صغر المساحات والذي نجم عن قانون التقسيم والإرث والإفراز، أصبحت تكاليف الإنتاج عالية على المزارعين، فبدأ العديد منهم إلى هجر الأراضي وتركها فارغة".
عبندة لفت أيضا إلى أنه "ورغم محدودية الخيارات، ظهرت العديد من المبادرات التي تدعو لإحياء الأراضي البور وزراعتها بالخضراوات الصيفية والمحاصيل الشتوية للتعايش مع الواقع الصعب".
ودعا الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، إلى "تطبيق نظام استعمالات الأراضي بحزم ودعم المزارعين الذين يستغلون الأراضي الفارغة داخل المدن وتشجيع تقنية الحصاد المائي، وذلك بحفر الآبار وإنشاء الخزانات في البيوت والمجمعات التجارية".
كما أشار عبندة إلى أن "ارتفاع أسعار الأراضي في إربد إلى أرقام غير مسبوقة، دفع بالمواطنين إلى تقسيمها بمساحات صغيرة لا تتجاوز الدونم الواحد لبيعها في ظل عدم جدوى الزراعة في المحافظة".
وأوضح، أن "اللجوء السوري التي شهدته محافظة إربد، ودخول ما يقارب 450 ألف لاجئ، أدى إلى قيام مواطنين ببناء منازل جديدة في أراض زراعية لتأجيرها وتحقيق دخل شهري، ما تسبب بتقلص الأراضي الزراعية في المحافظة".
ولفت عبندة، الى "قيام العديد من البلديات بإدخال الأراضي الزراعية إلى داخل التنظيم وتحويلها لغايات تجاري وسكني، وإيصال خدمات البنية التحتية من فتح شوارع وإيصال الكهرباء والمياه إليها، خصوصا الأراضي التي تمتد لسهل حوران كشارع البتراء والطريق الدائري وغيرها من الأراضي الزراعية التي كانت في زمن سابق تنتج القمح والشعير وتصدر للدول".
أما رئيس اتحاد المزارعين في إربد عدي الخصاونة، فيرى أن "المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية في إربد، تتمثل في التراجع المستمر في مساحة الأراضي الزراعية جراء التوسع في تقسيم الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو تجاري، إضافة إلى قيام المواطنين ببناء منازلهم على قطع زراعية وقيام الجهات المعنية بترخيصها وخدمتها بالبنى التحتية".
وقال الخصاونة لـ"الغد"، إن "هناك مئات المنازل بنيت في أراض زراعية وما تزال تلك الأراضي خارج التنظيم، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد تشريع خاص للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، خصوصا أن محافظة إربد تتميز بأراضيها القابلة للزراعة ويمكن استغلالها لتكون المحافظة الأولى زراعيا".
وشدد على ضرورة "إصدار تشريعات جديدة لحماية الأراضي الزراعية من التقسيم في ظل التغول عليها من قبل أصحابها والتشدد في تطبيق نظام استعمالات الأراضي، وعدم السماح بالبناء في الأراضي الزراعية، وعدم السماح كذلك بتقسيمها والعودة لوحدة الدونمات العشرة في الإفراز وإلغاء الأربعة".
الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، كما يؤكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، "هو إشكالية عالمية ولكل بلد خصوصيته في ذلك، ونحن في الأردن نعاني من هذه الظاهرة على الرغم من محدودية مساحة الأراضي الزراعية لدينا والتي لا تتعدى في أفضل التقديرات ما نسبته 9 % من مساحة المملكة، الأمر الذي ينذر بخطر كبير علينا التنبه له جيدا".
وأضاف أبو نقطة لـ"الغد"، أن "هذه الإشكالية هي حصيلة سنوات من غياب التخطيط التنموي الاقتصادي والاجتماعي المتكامل للزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها المملكة، ولهذا نحن نعاني اليوم من تبعات أخرى عقدت المشهد العام، كظهور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل كبير، وازدحام المدن بسبب البناء على الأطراف، وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية وقصور الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة التصحر التي يعاني منها الأردن".
وأشار إلى أن "واحدة من أهم نتائج الزحف العمراني على الأراضي الزراعية هي هشاشة الأمن الغذائي، فنحن قبل عقود من الزمن كنا من الدول المنتجة للحبوب وبكميات كبيرة، لكن مع التوسع العمراني وانخفاض نسبة الأراضي الزراعية تراجع الأردن في إنتاج الحبوب وأصبحنا نعتمد على الاستيراد من الدول المجاورة، وهذه إحدى مشاهد تلك الإشكالية".
وشدد أبو نقطة أن "على الجميع العمل بجد للحد من تلك الظاهرة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقهم في توفير أمن غذائي مستدام لهم، ولهذا يجب تحويل نظام استعمالات الأراضي إلى قانون يحد بسلطته من الظاهرة، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية شاملة لإدارة الأراضي الزراعية داخل المدن تعزز مبدأ التكاملية بين الأراضي الزراعية والنسيج العمراني، وكذلك تطوير أنظمة إدارة الأراضي وفق منظور استدامة المدن للحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وعدم الموافقة على إقامة أي مشاريع تتعارض مع المخططات الشمولية، واعتماد منح ترخيص الأبنية السكنية أو التجارية والصناعية في المناطق الزراعية بطريقة البناء العمودي بدلا من البناء الأفقي، وتوجيه التمدد الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة والأراضي الصخرية".
مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي يؤكد لـ"الغد"، أن "المساحات الزراعية تتعرض إلى تفتت الملكية، مما انعكس سلبا على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى كميات الإنتاج الزراعي"، مشيرا إلى أن "أسباب تفتت الملكية الزراعية تعود إلى شمول الأراضي الزراعية ضمن التنظيم والإرث وقانون الإفراز الذي سمح بالمساحات الصغيرة وزيادة أسعار الأراضي وزيادة الطلب عليها لغايات المشاريع الإسكانية والمشاريع التنموية الاستملاكات مثل الطرق الدائرية للمحافظات ومشروع السكك الحديد والزحف العمراني على الأراضي الزراعية".



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