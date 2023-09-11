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أمير حائل يشيد بالصم

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، مدير فرع وزارة ‏الرياضة أحمد روزي، ومدير مركز الصم بحائل ‏إبراهيم الشمري، وفريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري ‏بمناسبة تحقيقه لقب بطل بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.‏
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بتميز مركز الصم بالمنطقة، الذي حقق البطولة ‏وتواصل تفوقه وتميز أبطاله، مشيداً بجهود القائمين عليه، و‏متطلعاً إلى مزيد من البطولات والإنجازات.‏

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