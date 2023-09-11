أمير حائل يشيد بالصم

أمير حائل يشيد بالصم
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، مدير فرع وزارة الرياضة أحمد روزي، ومدير مركز الصم بحائل إبراهيم الشمري، وفريق كرة القدم والجهاز الفني والإداري بمناسبة تحقيقه لقب بطل بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بتميز مركز الصم بالمنطقة، الذي حقق البطولة وتواصل تفوقه وتميز أبطاله، مشيداً بجهود القائمين عليه، ومتطلعاً إلى مزيد من البطولات والإنجازات.
MENAFN11092023000089011017ID1107049711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.