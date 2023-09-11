10 ميداليات تتوج الرياض بطلا
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق نادي الرياض للصم بطولة المملكة لألعاب القوى للصم، التي أقيمت على مضمار مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بمشاركة 9 أندية ومراكز، بعد أن حقق 10 ميداليات.
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