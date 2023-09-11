تحد وقوة بعالمية الأثقال

تحد وقوة بعالمية الأثقال
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة حالياً في الرياض والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وسط قوة في المنافسة بين رباعي ورباعات الدول المشاركة، وتحد كبير من أجل الظفر بالميداليات والمراكز المؤهلة للأولمبياد.
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