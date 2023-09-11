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تحد وقوة بعالمية الأثقال

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة حالياً في الرياض والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وسط قوة في المنافسة بين رباعي ورباعات الدول المشاركة، وتحد كبير من أجل الظفر بالميداليات والمراكز المؤهلة للأولمبياد.

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