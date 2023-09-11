تجهيز مدربات مدارس المدينة
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت إدارة التعليم بالمدينة المنورة سلسلة لقاءات ضمن خطتها في الاستعداد لانطلاق دوري المدارس للفتيات، بحضور 194 مدربة من جميع المراحل، بهدف توضيح آلية التسجيل، وتقديم الدعم الفني للمدربات.
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