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تجهيز مدربات مدارس المدينة

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت إدارة التعليم بالمدينة المنورة سلسلة لقاءات ضمن خطتها في الاستعداد لانطلاق دوري المدارس للفتيات، بحضور 194 مدربة من جميع المراحل، بهدف توضيح آلية التسجيل، وتقديم الدعم الفني للمدربات.

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