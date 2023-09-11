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بطولة جديدة لديوكوفيتش

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبه على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و7-6 و6-3 في النهائي، وهو الانتصار العاشر للاعب الصربي في نهائيات فلاشينج ميدوز.

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