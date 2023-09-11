بطولة جديدة لديوكوفيتش
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبه على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و7-6 و6-3 في النهائي، وهو الانتصار العاشر للاعب الصربي في نهائيات فلاشينج ميدوز.
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