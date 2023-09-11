Tuesday, 12 September 2023 08:08 GMT

السقوط السادس يشعل ودية الأخضر والشمشون

9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض مدرّب السعودية الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، ثاني اختبار له على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عندما يواجه الأخضر نظيره منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مدربه الألماني يورجن كلينسمان اليوم، على ملعب ((سانت جيمس بارك)) في نيوكاسل، في ثاني تجارب الصقور بمعسكر نيوكاسل التحضيري لكأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل بقطر. والذي سيختتمه الصقور بعد مواجهة اليوم.
5 خسائر
خاض الأخضر تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1/ 3 الجمعة الماضي، ويريد الأخضر الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الـ5 الأخيرة، بينها 2 في كأس الخليج أمام عمان 1/ 2 والعراق 1/ 2 في يناير الماضي (علما بأن الأخض خاض البطولة بالفريق الرديف)، ثم في 3 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي، كلاهما بنتيجة 1/ 2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا.
فرصة المشاركة
ختم الصقور تحضيراتهم للمواجهة، وعمل مانشيني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة كوستاريكا، وتحديدا تلك التي حدثت في الخط الخلفي، ويتوقع أن يمنح المدرب الإيطالي عددا من اللاعبين فرصة المشاركة في مواجهة اليوم، لاسيما الذين لم يشاركوا في اللقاء الماضي، للوقوف على مستوياتهم الفنية، ولرغبته في التعرف على إمكانيات لاعبيه، خصوصا وأنه يشرف على الأخضر للمرة الأولى في معسكر نيوكاسل.
حال مكرر
لا تبدو الأمور أفضل في المعسكر الكوري وتحديداً فيما يتعلّق بمدرّبه كلينسمان الذي فشل في الفوز في 5 مباريات حتى الآن منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي، خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه إثر خروج فريقه من ثمن نهائي مونديال 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1/ 4.
وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في 3 مباريات منذ استلام كلينسمان الإشراف على تدريبه.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
19:30
الملعب
سانت جيمس بارك
-الأخضر خسر آخر 5 مباريات
-الشمشون الكوري لم ينتصر في آخر 5 مواجهات
-مانشيني وكلينسمان مدربان جديدان للمنتخبين
-مانشيني يريد التعرف على لاعبيه من المعسكر الأول
-التجربة ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا

MENAFN11092023000089011017ID1107049706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث