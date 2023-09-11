السقوط السادس يشعل ودية الأخضر والشمشون

السقوط السادس يشعل ودية الأخضر والشمشون
التاريخ
9/11/2023 11:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض مدرّب السعودية الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، ثاني اختبار له على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عندما يواجه الأخضر نظيره منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مدربه الألماني يورجن كلينسمان اليوم، على ملعب ((سانت جيمس بارك)) في نيوكاسل، في ثاني تجارب الصقور بمعسكر نيوكاسل التحضيري لكأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل بقطر. والذي سيختتمه الصقور بعد مواجهة اليوم.
5 خسائر
خاض الأخضر تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1/ 3 الجمعة الماضي، ويريد الأخضر الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الـ5 الأخيرة، بينها 2 في كأس الخليج أمام عمان 1/ 2 والعراق 1/ 2 في يناير الماضي (علما بأن الأخض خاض البطولة بالفريق الرديف)، ثم في 3 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي، كلاهما بنتيجة 1/ 2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا.
فرصة المشاركة
ختم الصقور تحضيراتهم للمواجهة، وعمل مانشيني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة كوستاريكا، وتحديدا تلك التي حدثت في الخط الخلفي، ويتوقع أن يمنح المدرب الإيطالي عددا من اللاعبين فرصة المشاركة في مواجهة اليوم، لاسيما الذين لم يشاركوا في اللقاء الماضي، للوقوف على مستوياتهم الفنية، ولرغبته في التعرف على إمكانيات لاعبيه، خصوصا وأنه يشرف على الأخضر للمرة الأولى في معسكر نيوكاسل.
حال مكرر
لا تبدو الأمور أفضل في المعسكر الكوري وتحديداً فيما يتعلّق بمدرّبه كلينسمان الذي فشل في الفوز في 5 مباريات حتى الآن منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي، خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه إثر خروج فريقه من ثمن نهائي مونديال 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1/ 4.
وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في 3 مباريات منذ استلام كلينسمان الإشراف على تدريبه.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
19:30
الملعب
سانت جيمس بارك
-الأخضر خسر آخر 5 مباريات
-الشمشون الكوري لم ينتصر في آخر 5 مواجهات
-مانشيني وكلينسمان مدربان جديدان للمنتخبين
-مانشيني يريد التعرف على لاعبيه من المعسكر الأول
-التجربة ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا
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